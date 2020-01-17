دبي تستضيف عرض «فانغارد» الأول نهاية الشهر الجاري

المصدر: دبي ـ غسان خروب

في مارس الماضي، حط الممثل الصيني جاكي شان رحاله في دبي، التي اختارها لتكون جزءاً من مشاهد فيلمه الجديد «فانغارد» للمخرج ستانلي تونغ، آنذاك كانت عيني شان مسلطة على دبي مول، ومنطقة وسط مدينة دبي، إلى جانب مناطق أخرى، شهدت تصويره بعضاً من المشاهد الخطيرة، التي يعرضها الفيلم في إطار قصته التي تنتمي إلى سينما الأكشن.

وفي الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة العرض الأول للفيلم نهاية الشهر الحالي، وفق ما أكده أحمد غولشين، المدير التنفيذي لشركة فارس لتوزيع الأفلام، لـ«البيان»، يشهد موقع «يوتيوب» صدور عدد من المقاطع التي تكشف كواليس تصوير الفيلم، الذي قال عنه غولشين: «عروض الفيلم في الشرق الأوسط ستبدأ في 30 الجاري، ونحن نخطط حالياً لاستضافة العرض الأول له في دبي». في حين لم يؤكد غولشين إن كان الممثل جاكي شان سيكون حاضراً في دبي لافتتاح فيلمه أم لا، مكتفياً بالقول: «هناك وعود بذلك».

خطورة

خلال تواجد شان في دبي التي عاد إليها مجدداً بعد تجربته الأولى «كونغ فو يوغا» في 2015، تعاون العديد من الجهات الحكومية في الإمارة - وعلى رأسها شرطة دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وشركة إعمار، وغيرها - مع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، من أجل تسهيل مهمة شان في «دانة الدنيا» التي طالما عبر، في أكثر من مناسبة، عن حبه لها.

ومع اقتراب انطلاق عروض «فانغارد» في صالات السينما العالمية، انتشر أخيراً على موقع يوتيوب، كليب دعائي جديد، يرصد أبرز المشاهد الصعبة والخطيرة التي نفذها جاكي شان، خلال عملية تصوير الفيلم في عدد من مناطق العالم. المقطع المصور يرصد واحداً من أكثر المشاهد خطورة، حيث كاد فيه جاكي شان يفقد حياته، فيما أصيب بجروح كثيرة، خلال عملية التصوير.

قوة

المقطع المصور بدا في مشاهده قريباً جداً من الكليب الدعائي الخاص بالفيلم، الذي رأى النور في وقت سابق، ولكنه يكشف في المقابل، ما حدث خلف الكواليس، وقدم صورة كاملة عن مدى الخطورة التي تعرض لها شان خلال التصوير، مقدماً في الوقت نفسه، حديثاً مختصراً، على لسان شان يصف فيه ما حدث معه خلال أحد المشاهد التي صورها في النهر، حيث انقلبت «دراجته المائية» (جيت سكي) خلال مطاردة مائية، ليظن فريقه لوهلة أنهم فقدوا جاكي شان.