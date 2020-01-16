«فرنج» ينطلق في القصباء اليوم

المصدر: (الشارقة - البيان)

سيكون زوار القصباء، في الشارقة، على موعد مع مجموعة من أشهر العروض العالمية، ضمن فعاليات «فرنج الشارقة»، أحد أكبر المهرجانات الفنيّة والترفيهية، الذي ينطلق اليوم يناير الجاري.

ويستمر حتى 1 فبراير المقبل.وعلى مدار 17 يوماً متواصلاً، تستضيف الوجهة 14 عرضاً من أصل 35، تتطلّب شراء التذاكر، و30 عرضاً متجولاً مجانياً في الهواء الطلق، وتشمل العروض المسرحية والكوميدية، إلى جانب السيرك واللوحات الراقصة والفقرات الترفيهية المخصّصة للأطفال.

وتتوزّع العروض على منطقتين رئيستين: «مسرح القصباء» في الطابق الثاني من المبنى (B)، والمنصّة المؤقّتة بالقرب من «نافورة القصباء الموسيقية».