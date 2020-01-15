هلا بالصين.. تستعد لاستضافة أكبر الاحتفالات بالعام الصيني الجديد في دبي

المصدر: دبي - وام

تستعد «هلا بالصين» للعام الثالث على التوالي، لاستقبال السنة الصينية الجديدة مع أجندة حافلة بالفعاليات، حيث من المقرر أن تشهد احتفاليات هذا العام أنشطة أكبر وأوسع من أي وقت مضى مع مجموعة غنية من العروض والتجارب الثقافية في وجهات دبي الرئيسية بين 16 يناير 2020 و8 فبراير 2020.

وتستضيف وجهات «مِراس» في «سيتي ووك» و«السيف» و«سيزرز بالاس بلوواترز» و«دبي باركس آند ريزورتس» و«نيكي بييتش» و«كايت بييتش»، أجندة حافلة بالأنشطة بدءاً بالاستعراض الكبير ووصولاً إلى مسابقات «ليون دانس»، حيث تواصل دبي احتضان روائع الثقافة الصينية والاحتفاء بها مع أكثر من 200 ألف مقيم صيني يعتبرون دبي وطنهم الثاني.

وقال الشيخ ماجد المعلا رئيس مجلس إدارة «هلا بالصين»: يسرنا مواصلة النجاح الكبير الذي شهدته احتفالات العام الصيني في 2018 و2019، حيث تحولت هذه الفعالية بسرعة إلى عنصر جذب رئيسي على أجندة دبي التي يترقبها الكثيرون من المقيمين والزوّار.

وتضم قائمة شركاء «هلا بالصين» في احتفالات العام الصيني الجديد لسنة 2020: القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية وشرطة دبي و«مِراس» و«دبي القابضة».

ومن جانبه، قال لي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي: نحن محظوظون لكوننا نشهد أفضل فترة على الإطلاق في تاريخ العلاقات الثنائية بين الإمارات والصين، وإن احتفالات السنة الصينية الجديدة ستوفر فرصة رائعة لكل من يود التعرف أكثر على حضارة الصين وتاريخها.17

وتستضيف وجهة «سيتي ووك» من «مِراس» في 17 يناير 2020 ابتداءً من الساعة 4:00 عصراً، فعاليات «الاستعراض الكبير».. وتتعاون في فعاليات الاستعراض أكثر من 40 مجموعة من المدارس والمغتربين الصينيين وغرف الأعمال الصينية المقيمة في دبي، فضلاً عن فرقة من شرطة إمارة دبي والفنانين الصينيين، لتقدم للزائرين أوركسترا سيمفونية ورقصات التنين والأسد والعروض البهلوانية وفنون الكونغ فو وغيرها.

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وللمرة الأولى، تستضيف وجهة «دبي باركس آند ريزورتس» في 18 يناير 2020 بين الساعة 2:00 ظهراً والساعة 7:00 مساءً، أكثر من 30 فريقاً مشاركاً من جمهورية الصين الشعبية يتنافسون على لقب «ليون كينج».

وخلال الفترة من 16 يناير 2020 حتى 8 فبراير، تستضيف وجهة «سيتي ووك» من «مِراس»، منصّة عرض تقدم الفنون والحرف اليدوية تحت عنوان «العام الصيني الجديد». وفي 18 يناير 2020 بين الساعة 8:30 صباحاً والساعة 1:00 ظهراً تستضيف وجهة «كايت بييتش» مهرجان الطائرات الورقية المفتوح لمشاركة الجميع..وغير ذلك الكثير.