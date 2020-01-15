جائزة حمدان بن محمد للتصوير تُنهي تحكيم دورة «الماء»

المصدر: دبي - البيان

كشف الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث، انتهاء أعمال التحكيم للدورة التاسعة «الماء»، معلناً عن أسماء المحكِّمين الدوليين الستة الذين تولّوا تحكيم المحاور الأربعة المعتمدة لهذه الدورة وهي: الماء، ملف مصور، المحور العام، التصوير بالهاتف المحمول.

وقد شَهِدَت قائمة المحكّمين الدوليين للدورة التاسعة، حضور المصور الصحافيّ والناشر العراقيّ هيثم فتح الله عزيزة، وهو أول مصورٍ رياضيّ عربيّ، والمصوّرة والعالِمة الأمريكية الشهيرة كريستينا ميترماير، بجانب الناقد والقيِّم الفرنسيّ فرانسوا إيبيل، والمصور والمؤلِّف والأكاديميّ والمخرج السينمائيّ البريطانيّ روبن مور، ومصورة الحياة البرية الأمريكية كاثي موران، التي تشغل منصب نائب مدير قسم التصوير في ناشيونال جيوغرافيك، والمصور الأمريكيّ المُغامر كونراد أنكر.

وفي تصريحٍ له، قال علي بن ثالث: يعمل مجلس أمناء الجائزة دوماً على تحديث معايير اختيار أعضاء لجنة التحكيم، من حيث تنوّع الخبرات الفوتوغرافية والخلفيات الفنية والثقافية ضماناً لشمولية عناصر عملية التقييم واحتراماً لتفاوت الأذواق البصرية بين الحضارات والثقافات المختلفة.

وأضاف بن ثالث: نحن سعداء بأن يكون معنا ضمن المحكّمين هذا الموسم كاثي موران بخبرتها في تصوير الحياة البرية وإنجازاتها الواسعة في التحرير والتقييم في مجلة ناشيونال جيوغرافيك.

والمصور الرياضيّ الأول عربياً هيثم عزيزة، وهو مصورٌ مخضرم وناشرٌ ومُقيّمٌ مبدع، بجانب المصور والأكاديميّ روبن مور والناقد والقيِّم فرانسوا إيبيل والمصورة كريستينا ميترماير. ونُقدِّم شكرنا الجزيل لكل المُحكِّمين على المجهود المبذول، ونتطلّع قُدُماً للتعرّف إلى الأعمال الفائزة في الحفل الختامي في مارس القادم.