أصالة في القرية العالمية الجمعة المقبل

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت القرية العالمية أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن استضافتها النجمة العربية أصالة نصري، حيث تحيي حفلاً استثنائياً على المسرح الرئيسي، بعد غد - الجمعة في التاسعة مساءً، إذ تقدم أصالة نصري، التي تعتبر ضمن قائمة أكثر النجمات العربيات شعبية ومن أشهرهن في الوطن العربي، أجمل أغانيها على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، بما في ذلك أغنيات «ما بقاش أنا» و«بنت أكابر»، كما سيستمتع محبو النجمة بأحدث أغانيها المشهورة بأدائها الرائع وتميز أغانيها.

كما تتواصل في القرية العالمية فعاليات العرض الموسيقي المسرحي الأول في العالم حول موسيقى البوب الكورية «كيه بوب كريزي» الذي يروي قصة مجموعة من الشباب الذين يسعون للشهرة، لتكون القرية العالمية منصة الانطلاق الرسمية الأولى لهذا العرض قبل أن يبدأ بجولة في جميع أنحاء العالم.

يضم هذا العرض الموسيقي أحدث إصدارات أغاني الكيه بوب التي يقدّر سوقها بمليارات الدولارات، وسيستمتع عشاق موسيقى البوب الكورية بهذه التجربة الاستثنائية، من 14 يناير وحتى 3 فبراير 2020 على المسرح الرئيسي للقرية العالمية.

وتعليقاً على استضافة هذا العرض، قال شون كورنيل مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: «يسعدنا تقديم هذا العرض المذهل في إطار مجموعة متنوعة من العروض والنشاطات الترفيهية لهذا الموسم».