سوابانا.. ألف أغنية أصلية في ألف يوم بدبي

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أفاد تقرير إعلامي، أخيراً، بأن مقيمة هندية في دبي، نجحت في تحطيم رقم قياسي جديد بغنائها نحو ألف أغنية أصلية خلال ألف يوم، حيث إن جميع الأغاني من تأليفها وغنائها وتسجيلها.

ووفقاً لموقع «نيوز 18» الهندي الناطق بالإنجليزية، حازت سوابانا أبراهام (48 عاماً) على جائزة الكتاب الذهبي للأرقام القياسية العالمية عن أربع جوائز تتعلق بتأليف وإنتاج ونشر أغنية «مباشرة» بشكل مستمر لمدة 1000 يوم، تحديداً من 8 أبريل 2017 حتى 2 يناير 2020. وستتقدم أبراهام لنيل جائزة غينيس العالمية للحصول على «أكبر عدد من الأغاني في ألبوم رقمي».

وفي الواقع، غنت سوابانا أكثر من 1000 أغنية في 1000 يوم، فضلاً عن غنائها للأطفال لأكثر من ألف يوم متتالٍ. وقد تمكنت من تأليف 22 أغنية من هذه الأغاني، في يوم واحد. وأوضحت السيدة التي تعمل في شركة للاستشارات الإدارية بدبي، أنها أرادت بخطوتها السابقة إنهاء مهنتها الموسيقية التي استمرت لعقود، بمبادرة غناء 1000 أغنية في 1000 يوم.