«الواحة الزراعية».. وجهة للاستدامة في مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

يعد جناح الواحة الزراعية في مهرجان الشيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة، إحدى أهم الوجهات المفضلة للأسر والعائلات، حيث يقدم إطلالة ثرية على الجهود والمبادرات المختلفة التي يتم تنفيذها لتحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي بالدولة.

ويقدم الجناح الذي يتميز بين أجنحة المهرجان بتصميمه المعبر عن الأصالة الإماراتية، جرعات تثقيفية ومعرفية عن الزراعة في الدولة والأمن الغذائي الحيوي، كما تزخر محاله المختلفة بالعديد من المنتجات الزراعية المحلية.

ويبرز جناح الواحة الزراعية التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية النهضة الزراعية التي حققتها دولة الإمارات بصفة عامة وإمارة أبوظبي بصفة خاصة، كما يعكس الاهتمام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

وتحرص الهيئة من خلال مشاركتها في المهرجان على تعريف الزوار بالتطور الذي شهدته أبوظبي في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والمشاريع والبرامج التي تنفذها في سبيل الوصول قطاع زراعي مستدام، وكذلك التعريف بالخدمات التي تقدمها للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومتداولي الغذاء للارتقاء بالقطاع الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة فيه.