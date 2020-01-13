«دبي ستارز» تكرّم 5 نجوم عالميين في الموسيقى والتمثيل

المصدر: دبي ـ غسان خروب

خمسة نجوم من بين الألمع عالمياً في مجالي الموسيقى والتمثيل، حظوا أخيراً بتكريم نجمة دبي، لينضموا إلى مجموعة النجوم التي كرمت في «دبي ستارز»، حيث وضعت أسماء المكرمين، ومن بينهم سيلين ديون وعمرو دياب، على ممر المشاهير الواقع في بوليفارد محمد بن راشد، وسط مدينة دبي الذي افتتح رسمياً في أكتوبر الماضي، إذ يعد الممر ميدان وواحة تكريم خاص لثلة المشاهير والمؤثرين في العالم، الذين تركوا بصمة ذهبية على صفحات التاريخ الإنساني وفي ذاكرة الناس.

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نحو 400 نجمة موجودة حتى الآن، في ممر المشاهير، ولا يزال العدد في ازدياد، وصولاً إلى نحو 10 آلاف نجمة، وهو الهدف الذي تسعى «دبي ستارز» إلى الوصول إليه.

وأخيراً لمع نجم الفنان عمرو دياب، حيث كشفت «دبي ستارز» التابعة لشركة «إعمار» عن منحها نجمة دبي لـ «الهضبة»، والذي يتمتع بشعبية عالية في المنطقة، أهلته لأن يكون من أكثر فناني منطقة الشرق الأوسط مبيعاً، إذ دخل دياب موسوعة غينيس في 2016، لجوائز الموسيقى العالمية، حيث يعد الفنان العربي الوحيد الحائز سبع جوائز عالمية في الموسيقى.

كما اختارت شركة إعمار المسؤولة عن «دبي ستارز»، المغنية الكندية سيلين ديون، لتمنحها نجمة دبي، حيث تعد سيلين ديون التي نشأت في عائلة شغوفة بالموسيقى، واحدة من أفضل وأكثر المغنيات مبيعاً على مر العصور، وخلال مسيرتها قامت سيلين ديون بأداء أغنيات عديدة بلغات الماندرين والإسبانية والإيطالية واليابانية إلى جانب الإنجليزية والفرنسية، الأمر الذي ساهم في توسيع قاعدة جمهورها على مستوى العالم، ولعل ذلك ما يفسّر وصول مبيعات أغانيها إلى أكثر من 200 مليون أسطوانة عالمياً.

أما في قطاع التمثيل، فقد كان للممثلة الهندية فريدا بنتو، نصيب في ممر المشاهير بدبي، وذلك بعد ترشيح الجمهور لها، للحصول على نجمة دبي.

ولمع نجم فريدا بنتو، التي سبق لدبي أن كرمتها عن مجمل أعمالها الفنية في مهرجان دبي السينمائي، بعد تألقها في فيلم «سلم دوغ مليونير»، الذي أطل على الملأ في 2017، ولعبت بنتو دور البطولة في عدد من الأفلام، ومن بينها «ذا رايز أوف ذا بلانيت أوف ذي إيبس»، و«ماوكلي - ليجند أوف ذا جانغل»، كما تميزت بنتو في توجيه ثروتها وتأثيرها لدعم القضايا الإنسانية العالمية.

ومن الصين وقع الاختيار لـ «دبي ستارز»، على الممثلة زهو تشون، لتكريمها بـ «نجمة دبي»، وذلك إثر حصولها على عدد كبير من ترشيحات الجمهور، حيث تعتبر زهو تشون التي لمع نجمها بعد أدائها لدور أميرة تايبينغ بفيلم «قصر الشوق»، سفيرة النوايا الحسنة للصين في عام 2008، كما عملت أيضاً سفيرة للبيئة في معرض إكسبو 2010 العالمي الذي عقد في شنغهاي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن«دبي ستارز» تمثل تحية تقدير لشخصيات تركت بصمتها في التاريخ، في مجالات عدة، بدءاً من الموسيقى والسينما، ومروراً بالهندسة المعمارية والرياضة، وليس انتهاءً بالأدب والفنون الأخرى، ليعزز ويعكس «ممر المشاهير» من مكانة دبي عالمياً، مجسداً أهمية وسط مدينة دبي كوجهة سياحية مفضلة قادرة على استقطاب أكثر من 98% من زوار دبي.

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منسق الموسيقى الهولندي أرمين فان بيورين، الذي يعد أفضل «دي جي» في العالم، كان هو الآخر من بين المكرمين بنجمة دبي، بفضل ترشيحات أفراد الجمهور، الذين عشقوا موسيقاه، خاصة تلك التي كان يبثها في برنامجه الإذاعي «ستيت أوف ترانس»، والذي استقطب أكثر من 40 مليون مستمع من 84 دولة، ما جعل أرمين يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة، لا سيما بعد حصوله على جائزة غرامي عن أغنيته «ذس إز وات إت فيلز».