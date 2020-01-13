الدرمكي إلى المربع الذهبي في «فزاع لليولة»

المصدر: دبي - البيان

شهدت قلعة الميدان، الجمعة، منافسات ساخنة في الحلقة السادسة للنسخة العشرين من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الخامسة عشرة من برنامج الميدان. وكانت أمطار الخير تهطل في أرجاء القلعة لتزيد من حماسة المتنافسين وعزيمتهم.

وأبرز ما جاء في الحلقة، الكشف عن أول فرسان المربع الذهبي بعد أن أعلن المقدم عبد الرزاق المحمدي عن تأهل اليويل راشد سلطان الدرمكي.

وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أن العد التنازلي للمربع الذهبي قد بدأ من هذه الجولة.

«مدينة العز»

وبدأت الحلقة بأبيات قصيد نظمها الشاعر سعيد بن طميشان الكعبي، عنوانها «مدينة العز»، وهي مهداة إلى دبي، تتغنى بأمجادها وإنجازاتها. وقال الكعبي: يستحيل أن نصف مشاعرنا تجاه تلك الإمارة والمنارة ودانة الدنيا دبي، ولا تكفي الكلمات والأشعار لوصفها.

انطلقت ثاني جولات المرحلة الثانية مع اليويل راشد سعيد بن حرمش المنصوري (رقم 6)، الذي استعرض يولته بثقة. ومنح 49 درجة.

وكان ثاني المتسابقين، سلطان الكتبي (رقم 1)، الذي لم يدخر جهداً في محاولاته لفر السلاح، ونجح في قرع أجراس الميدان مرتين. ومنح 49 درجة.

وأهدى الفنان هزاع الرئيسي أغنيتين جديدتين إلى جماهير البطولة. الأول بعنوان «مشكور يا شيخ» من أشعار معالي د.عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، والثانية بعنوان «حالف ما أعاتب المحبوب» من كلمات الشاعر محمد بن سوقات.

نظام المجموعات

وتم تقسيم المتسابقين إلى أربع مجموعات، هي: الأولى تضم كلاً من اليويلة: سلطان الكتبي، محمد بن دلموك، عبد الله الكتبي، صالح العامري. والثانية: عبد السلام عبطان، راشد المنصوري، راشد الدرمكي، خليفة آل علي. والثالثة: منصور الوهيبي، أصيل أبو غالية، مطر الحبسي، جمعة آل علي. والرابعة: صالح عبد الحكيم، محمد المهيري، عيسى الأحبابي، عبيد النعيمي.