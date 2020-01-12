مهرجان دبي للتسوق يقدم تجربة تفاعلية شيقة

تجربة تفاعلية شيقة، يقدمها المهرجان لعشاقه، من خلال تحدي (Yalla DSF)، الذي يقدمه بالتعاون مع كلوب أباريل، مانحاً زوار دبي وسكانها، فرصة الفوز بقسائم وجوائز حصرية تصل قيمتها إلى 600 ألف درهم، ويمكن استخدامها في عدد من المتاجر العالمية الواقع داخل الدولة.

التحدي هو عبارة عن لعبة تفاعلية متوفرة مجاناً عبر الهواتف، وعند إتمام أي تحد، سيحصل المشاركون على فرصة الفوز بجوائز فورية وحصرية تصل قيمتها إلى 25 ألف درهم سيتم إضافتها مباشرة إلى محفظة المشارك داخل اللعبة.

وتشمل اللعبة خريطة لمدينة دبي تظهر أهم مراكز التسوق المشاركة في مهرجان دبي للتسوّق، بالإضافة إلى مواقع الأنشطة والفعّاليات الخارجية.