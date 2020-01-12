عروض وألعاب نارية وصفقات حصرية

على مدار 38 يوماً، يقدم مهرجان دبي للتسوق الفرح لكل زوار وسكان «دانة الدنيا»، عروضاً ترفيهية شيقة، ويمكنهم من الحصول على صفقات حصرية في مختلف مراكز التسوق، المنتشرة حول دبي، إلى جانب الاستمتاع بحفلات النجوم وعروض الألعاب النارية، لتظل الجوائز بمثابة المفاجأة الأكبر في المهرجان.

في كل ليلة، وطوال فترة المهرجان، تتزين مناطق دبي، وتحديداً في ذا بيتش والسيف وفستيفال سيتي مول وذا بوينت ولامير وبرواز دبي، بعروض الألعاب النارية المدهشة، تضيء سماء دبي بألوان البهجة. ويحرص المهرجان يومياً على إضفاء الفرح على ملامح زواره من خلال سحوبات الجوائز التي يقدمها يومياً.

وفي الوقت الذي تشهد فيه مراكز التسوّق عروضاً ترويجية جذّابة خلال المهرجان، لتقدم صفقات يومية حصرية، يمكن لزوار سوق المهرجان في لاست اكزيت الخوانيج، أن يحظوا بأوقات سعيدة في الهواء الطلق، حيث تسود الأجواء الشتوية في المكان، وتكثر العروض الشيقة، بينما يحظى زوار سوق السيف، بفرصة التعرف على تاريخ دبي.