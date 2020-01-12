«دبي للتسوق» يرسم المستقبل في سيتي ووك

المصدر: دبي ـ غسان خروب

سحر خاص يقدمه مهرجان دبي للتسوق، في أسواقه المختلفة، ليأخذ من خلالها زواره في حقب زمنية مختلفة، وفي دورته الحالية لم يكتف بعرض الماضي والاستئثار بالحاضر، وإنما يتطلع المهرجان إلى المستقبل، ليمنح زوار «دانة الدنيا» فرصة تخيل ما سيحدث بعد سنوات، وكيف سيكون شكل المرح والفعاليات الترفيهية، التي يبدو أن التكنولوجيا والتطبيقات الذكية ستشكل عمودها الفقري، وهو ما يمكن أن نتلمسه خلال جولة في سوق المهرجان الواقع في منطقة سيتي ووك، التابعة لشركة مراس.

في الساحة الرئيسية وسط منطقة سيتي ووك، تتوزع عديد الأكشاك التي امتازت بتصاميمها الحديثة، التي تتغير ألوانها بين الفينة والأخرى، لتمنح المكان بهجة خاصة؛ وفي كل كشك، تم اختيار لعبة حديثة، بدءاً من لعبة «فورت نايت» التي مر على صدورها نحو 3 سنوات وبلغ عدد مستخدميها نحو 250 مليون شخص حول العالم، ومروراً بلعبة «النينجا»، و«أنغري بيرد»، التي اتسع مداها لتتحرر من حدود التطبيق الذكي، لتحط بأجنحتها في صالات السينما، عبر فيلم حمل العنوان ذاته «أنغري بيرد» من إخراج كلاي كايتيس وفيرغال رايلي، صدر في 2016، وصدرت منه نسخة أخرى مدبلجة للعربية، إلا أن اللافت من بين هذه الألعاب، تلك التي تعتمد على التركيز، حيث تدعو المشارك إلى التجوال بين معالم دبي البارزة.

وهناك أيضا الكثير من الألعاب الأخرى.