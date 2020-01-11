أحلام وراغب علامة يغنيان في «سيتي ووك»

المصدر: دبي - غسان خروب

أحيا كل من الفنانة أحلام والفنان راغب علامة حفلاً غنائياً استثنائياً، أول من أمس، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 25 في «سيتي ووك دبي» برفقة نجوم مرحلة النهائيات من برنامج «ذا فويس» في موسمه الخامس.

وافتتح الحفل المشتركون النهائيون وأدوا سلسلة أغانٍ أشعلت حماس الجمهور، إلى أن اعتلى المسرح السوبر ستار راغب علامة على أنغام أشهر وأجمل أغنياته ومنها «قلبي عشقها» و«سر حبي»، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل مميز.

بدورها، أدت أحلام باقة من أجمل أغانيها الشهيرة مثل «تدري ليش أزعل عليك» و«يا دار»، التي نشرت أجواء الفرح والغناء بين صفوف الحاضرين، الذين صفقوا لها بحرارة وأشادوا بإطلالتها وخفة ظلها.

المجرد ورمضان

المشهد خلف كواليس حفل النجمين المغربي سعد المجرد والمصري محمد رمضان، لم يكن يشبه أبداً ما كان يجري أمام الخشبة، ففي الوقت الذي كان فيه الجمهور يستمتع بإيقاعات منسق الأغاني «دي جي»، كان أعضاء فرق الرقص المصاحبة لرمضان والمجرد الذين ارتدوا زياً ذهبياً، يتدربون على أداء مجموعة من الرقصات التي أدوها على الخشبة، بينما كان رمضان مشغولاً في التصوير مع سيارته التي تزينت بكلمتي «نمبر وان»، في إشارة إلى أغنيته التي ضجت بها كافة المواقع، ولقيت انتشاراً واسعاً.

حفل المجرد ورمضان، وهي المرة الأولى التي يطلان فيها معاً بدبي، لم يكن هيناً، حيث توافد الجمهور عليه منذ ساعات مبكرة، حيث امتدت الطوابير طويلاً أمام أبواب قاعة الحفل الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي، ونظمه مهرجان دبي للتسوق، الذي يحتفل بمرور ربع قرن على انطلاقته، بالتعاون مع شركة روتانا.

قبيل صعوده على المسرح فضّل سعد المجرد أن يشكر وسائل الإعلام التي احتشدت خلف الكواليس، مكتفياً بقوله: «أحبكم جميعاً.. وشكراً لكم»، ليتوجه من بعدها إلى الخشبة، ليوجه «سلاماً» حاراً لدبي عبر أغنية «السلام عليكم».

نجومية

«أنت معلم» و«باغية واحد» أغنيتان تصدرتا قائمة المجرد خلال الحفل، وهما اللتان كانتا جسر عبوره إلى النجومية، كما اختار المجرد من قائمته أيضاً أغنية «غلطانة» و«غزالة» إلى جانب أغنيات أخرى رقصت إيقاعاتها الجمهور الذي ردد مع المجرد كلمات الأغنيات التي حفظها عن ظهر قلب.

من جانبه، قال رمضان: شرف عظيم لي أن أغني على المسرح في الإمارات، وفي دبي، وتحية خاصة لدبي. واختار محمد رمضان أغنيتي «نمبر وان» و«الكنج» ليفتتح بهما وصلته الغنائية، حيث مكّنت هذه الأغنيات محمد رمضان من تسلق سلم النجومية على الساحة الغنائية، ليفاجئ جمهوره بسيارته «نمبر وان» التي صعد بها إلى خشبة المسرح.

تنوعت أغنيات المجرد ورمضان اللذين استقبلهما الجمهور بحرارة لافتة، حيث أدى كل منهما بعضاً من أغنياته متأرجحين بين قديمهم وجديدهم، فيما كانت أغنية «نساي» أشبه بـ«درة» الحفل، وهي التي تجمع المجرد الملقب بـ «المعلم» ورمضان الذي يطلق عليه لقب «الأسطورة»، معاً للمرة الأولى في تاريخهما، حيث استطاعت الأغنية أن تحقق رقماً قياسياً في عدد مشاهداتها على يوتيوب.

خشبة الحفل تم إعدادها تماماً لتقديم العروض الراقصة، حيث بدت وصلات «المعلم» و«الأسطورة» أشبه بفيديو كليب واقعي، بعد تجهيز المسرح بديكورات كاملة كانت كفيلة بأن تضع الجمهور في أجواء الكليبات المصورة التي سبق للمجرد ورمضان أن طرحاها سابقاً.

«أيام الشندغة».. الاثنين

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن إرجاء إطلاق فعاليات النسخة الأولى من «أيام الشندغة» إلى بعد غدٍ الاثنين، وذلك بالنظر إلى الأحوال الجوية السائدة.

ويستقبل حي الشندغة التاريخي، خلال «الأيام»، زواره على مدى 10 أيام بمجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والتراثية والترفيهية المميزة تأخذهم في رحلة تُحيي إرث الماضي وسحره بقالب تفاعلي حديث. ويأتي هذا المهرجان الثقافي بهدف تعريف العالم بتاريخ الإمارة العريق، وتوطيد القيم التراثية الإماراتية الأصيلة، وفي إطار جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى تعزيز المشهد الثقافي في إمارة دبي.