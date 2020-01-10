أحلام والماجد يتغنيان بالهوية الإعلامية الإماراتية

المصدر: دبي - غسان خروب

«لا شيء مستحيل» ذلك شعار يتوج الهوية الإعلامية الإماراتية، التي أطلقت أول من أمس، إذ لم تكد ترى النور، حتى سارعت شتى الجهات والمبدعين للاحتفاء به، وسرعان ما تحولت هذه الهوية وشعارها إلى أيقونة تغنت بها الفنانة الإماراتية أحلام رفقة الفنان السعودي راشد الماجد، إذ تألقا معاً في غناء قصيدة حول الفخر بهذه الهوية الوطنية وشعارها، صاغ كلماتها الشاعر عمر عناز، فيما تزينت هذه الأغنية الجديدة بإيقاعات الملحن فهد الناصر. الأغنية الجديدة التي رأت النور أمس، ودشنت على موقع «يوتيوب»، استطاعت أن تحقق مشاهدات جيدة، في وقت ضجت بها أروقة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلها روادها دعماً للهوية الإعلامية الإماراتية واحتفاء بها.

معالم

معالم مختلفة جمعها كليب الأغنية الجديدة، جميعها تشكل أيقونات عالمية مقرّها مدن ومناطق دولة الإمارات، وعلى رأسها برج خليفة في دبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، في حين لم تغب المعالم التراثية الموزعة على مختلف إمارات الدولة عن الكليب الذي تزين أيضاً بألوان العلم الإماراتي.

«لا شيء مستحيل» عمل فني موسيقي لقامتين مهمتين يتغنى بعز ومجد دولة الإمارات التي «صارت مناراً». وتنبض الأغنية بمعاني الفخر بقادة الدولة الميامين، وبشعبها الذي أذهل العالم بما حققه من إنجازات بدأت منذ تلك اللحظة التي أرسى فيها الآباء المؤسسون دعائم الاتحاد عام 1971، فيما تغنت أيضاً بالمركز الأول الذي حققته الإمارات في كافة المجالات، فهي «أول في سبق أول».

فضاء

أحلام والماجد اللذان يلتقيان لأول مرة في دويتو جميل، يجسدان في هذا التعاون رمزية كبيرة في قيمة ورسوخ التضامن واللحمة بين الإمارات السعودية. وفي الوقت الذي تتزين به قائمة الفنانة أحلام بعديد الأغنيات الوطنية، لم يبخل راشد الماجد بصوته على الإمارات ودبي التي تغنى باسمها كثيراً، حيث لا تزال تتردد في فضاء «دانة الدنيا»، أغنيته «دبي كوكب آخر» التي كتب كلماتها الشاعر أنور المشيري، ومثلت الأغنية التي أعدت خصيصاً لمهرجان دبي للتسوق، بمناسبة مرور ربع قرن على انطلاقته أيقونة المهرجان، لتشكل أغنية «دبي كوكب آخر» امتداداً لأغنية «دبي دانة الدنيا» التي كان الماجد قد أداها خصيصاً للمهرجان في بدايات انطلاقته.

إطلالة

يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام كانت قد أطلت أمس على جمهورها، خلال حفل استضافته منطقة سيتي ووك بدبي، وشاركها خشبة المسرح، الفنان اللبناني راغب علامة، حيث جاء الحفل ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.