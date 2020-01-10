«دبي للتسوق» بانوراما فنون العالم في العروض الجوالة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بين زوايا مراكز التسوق في «دانة الدنيا»، نثر مهرجان دبي للتسوق فعالياته، التي تأرجحت بين عروض بصرية حية، وعروض جوالة وأخرى غنائية، وأماكن مخصصة للألعاب، ليرفع من خلالها المهرجان نسبة الأدرينالين في عروق زواره، الذين يطمحون للحصول على تجربة ترفيهية فريدة، وفي الوقت نفسه، الحصول على صفقات «تسويقية» جيدة، بفضل ما تقدمه المحال التجارية داخل مراكز التسوق من تنزيلات وخصومات، والتي رفعت من نسبة الإقبال على هذه الأسواق، مصيبة إياها بالانتعاش.

تحد

بين جنبات دبي مول، تبدأ اليوم نخبة من فناني الشارع الموهوبين بالانتشار، ليقدموا لزواره عروضاً بصرية جذابه تمتد على مدار 9 أيام. قوام تلك الفرق يزيد على 22 فرقة، لكل واحدة منها «خطها» و«عروضها» الخاصة التي تتنوع بين الرقص والسيرك والفن والكوميديا والمسرح، ففي الوقت الذي يقدم فيه فنانو «سترينج فروت» القادمون من مدينة ملبورن الأسترالية في ممشى الواجهة البحرية، عرضاً يتحدى الجاذبية، يطفون خلاله في الهواء باستخدام معداتهم الخاصة، يقدم أعضاء فرقة «سربرايز إيفكت» الفرنسية، عروضاً راقصة تتأرجح بين رقصات «البريك دانس» والهيب هوب، حيث تكشف هذه العروض عن «خفة» أعضاء الفرقة وأساليبهم الخاصة في الرقص، لا سيما في ذلك العرض الذي يمزجون فيه المسرح والكوميديا والألعاب البهلوانية، ويقدمونها في قالب واحد.

الأكبر بالشرق الأوسط

«موعد مع الطفولة»، هكذا يمكن وصف فعاليات مهرجان الليغو الذي أطلقه دبي فستيفال سيتي مول، أول من أمس، ليسجل نفسه كأكبر مهرجان ليغو في منطقة الشرق الأوسط، ناثراً من خلاله الآلاف من قطع الليغو الصغيرة على مساحة كبيرة وسط المول، ليمنح بذلك زواره فرصة الاستمتاع بالقطع الصغيرة، واكتشاف الجانب الطفولي في دواخلهم. المهرجان يتضمن أنشطة كثيرة، تتوزع على سبع ساحات، من بينها «ليغو سيتي» و«ليغو فريندر» و«ليغو نينجاغو» و«ليغو جنغل»، وغير ذلك.

لوحات

وتقدم الفنانة البهلوانية الأسترالية «ثيكر فون زيارنو»، عروضاً هوائية تحبس الأنفاس، مثل التوازن على أرجوحة ثابتة والتدلي منها باستخدام أشرطة حريرية، ليسحر الفنان جون هيكس، بموهبته الحضور، حيث يتميز بقدرته على رسم لوحات كبيرة الحجم بسرعة عالية، ليظل «سيرك الشارع» سيد تشكيلة العروض التي يقدمها دبي مول خلال المهرجان، فمن خلال هذا العرض، يقوم فنانان بتأدية أكثر من 100 خدعة ومشهد خفة بما في ذلك الألعاب البهلوانية، وعروض الرقص بالأطواق «هولا هوب»، والمشي على اليدين، وعروض المرونة الجسدية، وألعاب الخفة وغيرها من العروض التي تقام بجانب الشلال داخل دبي مول.

جدول مزدحم

أسواق مختلفة يتشكل منها ابن بطوطة مول، كل واحد منها مستوحى من قارة، ففيه تلتقي الصين والهند ويتجلى سحر الأندلس، وبلاد فارس، وتحضر مصر برفقة تونس، لتلتقي جميعها على أرض دبي. طوال فترة المهرجان، زوار ابن بطوطة مول، على موعد دائم مع جدول مزدحم من الفعاليات الترفيهية، التي تتكرر يومياً 3 مرات على الأقل، ومن بينها : عرض «أوتيل ترانسيلفانيا» المستوحى أصلاً من السلسلة السينمائية التي تحمل الاسم ذات، وعرض «سكول أوف داك»، والعروض الجوالة التي تقدم يومياً بدءاً من الخامسة عصراً.

مواكبة حيوية

وتتواصل ضمن فعاليات المهرجان، من جهة أخرى، مجموعة العروض النوعية والسحوبات الكبيرة على السيارات، ومن بينها عرض يمثل مواكبة حيوية لروحيتها وطبيعة فعالياته في مدينة الفخامة والرفاهية: دبي، إذ تقدم إنفينيتي، التابعة للعربية للسيارات، عرضاً استثنائياً يمكّن الراغبين بالحصول على مركبات جديدة لديها، من ان يحظوا بتأمين مجاني للمركبة لمدة عامين، وعامين من خدمة الصيانة المجانية، إضافة إلى ضمان خمس سنوات، ولا تتوقف المكافآت عند هذا الحد، بل يمكن الاستفادة من الأسعار المنخفضة للسيارات بمعدل 1995 درهماً شهرياً على مدار 5 سنوات. ولا يقتصر هذا العرض على طرازات معينة، بل يشمل المجموعة الكاملة من موديلات إنفينيتي.