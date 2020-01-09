مذكرة تفاهم بين الأرشيف الوطني ومكتب إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - وام

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وقع الأرشيف الوطني للدولة مذكرة تفاهم مع مكتب إكسبو 2020 دبي، بحضور معالي حمد عبد الرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني.

وترمي المذكرة إلى بناء شراكة مثمرة، وتعزيز العلاقات وتطويرها، ودعم أواصر التعاون الاستراتيجي وتعزيزها بين الطرفين بهدف التنسيق بينهما وإثراء هذا الحدث الكبير بالبعد التاريخي لدولة الإمارات.

وقع مذكرة التفاهم عن الأرشيف الوطني الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف، وعن مكتب إكسبو دبي 2020 نجيب العلي المدير التنفيذي للمكتب، وذلك في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في موقع إكسبو 2020 في دبي.

وبموجب المذكرة سيقوم الأرشيف الوطني بتزويد مكتب إكسبو بالصور التاريخية والأفلام الوثائقية، والمعلومات المتعلقة بتاريخ دولة الإمارات وثقافتها بالوقت المناسب؛ لكي يتم تضمينها بين محتويات إكسبو 2020، وعلى صعيد آخر يتم تعاون الطرفين من أجل تحويل وتخزين أرشيف إكسبو في الأرشيف الوطني للمحافظة على ذاكرة الوطن.