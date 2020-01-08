«دبي كوكب آخر» تحقق شعبية كبيرة وتعانق نجاحات «مهرجان التسوق»

المصدر: دبي - البيان

تواصل أغنية «دبي كوكب آخر» التي قدمها مهرجان دبي للتسوق في دورة هذا العام (الـ25)، في الافتتاح، ويغنيها الفنان راشد الماجد، تحقيق النجاحات الكبيرة بين الجمهور، خصوصاً وأنها تنثر بصوت الماجد جماليات عبير «دانة الدنيا» في عوالم «مهرجان التسوق» ساردة حكاية ألقها مع أبهى ألوان الألحان مقرونة بروعة الكلمات ومعانقة للوحات راقصة بتشكيلات نافورة دبي، على وقع صوت الماجد بينما ينثر معها عبير سيرة دانة الدنيا، إذ تطرب هذه الأغنية جمهور المهرجان وكافة زوار دبي مول، وذلك منذ اليوم الأول لانطلاقة الحدث.

ويتغنى الماجد في العمل بدار الحي وبعشق ما له آخر لدانة الدنيا، والتي تجسد فيها الحلم منذ القديم ومن ثم تحولت اليوم إلى كوكب آخر يختصر عالماً بأكمله.

وقد أراد مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ25، أن تروي أغنية «دبي كوكب آخر» وتردد صدى جمال دبي وروعتها، لتنثر عبير قصة نجاحها، إذ أصبحت وجهة عالمية تضاهي أعرق مدن العالم وترحب بملايين الزوّار كل عام. وتعكس الأغنية التجدد الذي يشهده مهرجان دبي للتسوّق عاماً بعد عام، وتحتفي بهذا الحدث العالمي الذي يقدّم تجارب وفعاليات متميّزة في كل دورة.

وتأتي أغنية «دبي كوكب آخر» التي تشكل جزءاً رئيسياً في نجاحات «دبي للتسوق» لهذا العام، امتداداً لأغنية «دبي دانة الدنيا» التي أداها الماجد عند انطلاق مهرجان دبي للتسوّق في العام 1996.

وقد أبدع الشاعر الإماراتي أنور المشيري كلمات أغنية «دبي كوكب آخر». وكانت الألحان من إبداعات المغني والملحن والموزع الموسيقي البحريني أحمد الهرمي.