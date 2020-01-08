لابيرل في دبي يقدم تجربة جديدة

المصدر: دبي - البيان

إنجاز كبير حققه عرض لابيرل في دبي، حيث قدّم العرض رقم 1000 من سلسلة عروضه الآسرة التي خطفت أنفاس جميع مَن شاهدها من مختلف أنحاء المنطقة.

واحتفاءً بالمناسبة يُقدّم عرض «لابيرل» خصماً حصرياً على التذاكر الذهبية يُخوّلكم شراء 4 تذاكر بـ1000 درهم فقط.

وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لانطلاق مهرجان دبي للتسوق، سوف يحصل أحد ضيوف العرض أيضاً على فرصة الفوز بمفاجآت مدهشة من «لابيرل».

يتميز المسرح المائي الذي يتّسع لـ1300 مقعد باستخدام تكنولوجيا متطورة، حيث تشاهدون شلالات وسيولاً جارفة وأمطاراً تظهر على خشبة المسرح التي تفيض بالمياه، ثم تختفي في غضون ثوانٍ معدودة. ويؤدّي 65 فناناً من 23 بلداً عروضاً استثنائية تخطف الأنفاس، وتشمل الألعاب البهلوانية والأكروباتية والطيران والغطس وحتى تحدّي الجاذبية على الدراجات النارية، في قصة مستلهَمة من روح دبي، ما يجعله عرضاً حياً فريداً من نوعه، يقدم تجربة جديدة.