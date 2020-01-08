معالم دبي وصروحها بطلة فيلم «لاكسمي بومب» البوليوودي الجديد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يبدو أن أجندة الممثل الهندي أكشاي كومار، مزدحمة هذه الأيام، فلم يكد فيلمه (Good Newwz) يرى النور في الصالات، حتى عاد كومار إلى مواقع تصوير فيلم «لاكسمي بومب» (Laxmmi Bomb) البوليوودي ليقف أمام عدسة المخرج راجاف لورانس، مرتدياً عباءة شخصية جديدة، لم يسبق له أن قدمها من قبل طوال مسيرته الفنية، وها هو كومار يحمل عتاده ليحط في رحاب دبي، التي اختارها وجهة لتصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد، الذي استولت فيه معالم دبي الرئيسة على جزء كبير من بطولة العمل الذي يعد نسخة جديدة للفيلم التاميلي «كانشانشي»، والذي يحمل أيضاً بصمات المخرج راجاف لورانس.

تصوير مشاهد الفيلم في دبي، استغرق نحو 4 أيام، وفق ما أشارت إليه لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، ليسعى خلالها أكشاي كومار، إلى الاستفادة من معظم معالمها الرئيسية، وعلى رأسها برج خليفة، الأطول في العالم، ودبي مارينا، وشاطئ أم سقيم، وجسر الميدان، وصحراء القدرة، وجميرا بيتش ريزيدانس، وغيرها، حيث شكلت كل هذه المواقع جزءاً أساسياً من حكاية الفيلم الذي صنفته المواقع المهتمة بالشأن السينمائي، في إطار «الرعب والكوميديا».

ضجة

لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، أكدت أن «لاكسمي بومب» يعد باكورة الأفلام التي تصور في دبي، مطلع العام الجاري، ليبدو ذلك، استبشاراً بعام حافل، يتوقع أن يحمل بين ثناياه أعمالاً أخرى إلى دبي، التي تستضيف هذا العام إكسبو 2020. الفيلم الهندي الذي سيرى النور في يونيو المقبل، لم يتم الكشف بعد عن ملامح حكايته.

إطلالة أكشاي كومار في دبي، أحدثت ضجة واسعة في أروقة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل معجبو النجم الهندي، مقاطع عدة لأكشاي خلال تصويره لأحد المشاهد في دبي مارينا، كما تناقلوا أيضاً مقاطع أخرى خلال تجواله في مواقع التصوير بدبي، مرتدياً «بدلته البرتقالية»، ملقياً التحية على الجمهور الذي اجتمع في الموقع لمتابعة التصوير على متن أحد اليخوت الراسية في المكان، فيما نشر آخرون صوراً لنجمهم المفضل خلال وجوده في مواقع التصوير.

نجومية

وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه تحولت دبي في أفلام بوليود وهوليود، في السنوات الأخيرة، إلى نجمة سينمائية، حيث شهدت تصوير الكثير من الأفلام العالمية الشهيرة لأبرز نجوم السينما.