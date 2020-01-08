دانة الدنيا تحتضن عرض «مسامير» الخاص

المصدر: دبي ـ البيان

استضافت دبي أول من أمس، العرض الأول لفيلم التحريك السعودي «مسامير»، والذي أقيم في فوكس سينما بمول الإمارات، وحضر العرض كل من مخرج العمل مالك نجر، والمنتج والمؤلف عبد العزيز المزيني والفنانين إبراهيم الخير الله وعبد العزيز الشهري، والمخرج الإماراتي حيدر محمد، وخلال حفل الافتتاح أكد المخرج مالك نجر أن الفيلم الذي تبدأ عروضه في منطقة الخليج ومصر يوم غد الخميس، يعد خطوة جميلة، تعكس القفزة التي حققها مسلسل «مسامير» الذي كان يبث عبر موقع «يوتيوب».

وقال: «قصة الفيلم جاءت أكثر عمقاً وتعقيداً والشخصيات أكثر نضجاً»، وأشار إلى أن «الرسوم في الفيلم جاءت مغايرة تماماً لما هي عليه في سلسلة يوتيوب».

وقال: «لقد استخدمنا فيها أسلوب Cutout في التحريك للسلسلة اليوتيوبية سابقاً وهو أسلوب اقتصادي في التحريك على خلاف أسلوب Frame By Frame الأكثر تعقيداً والذي يستخدم في الفيلم».