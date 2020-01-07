أسواق «دبي للتسوق» الخارجية.. تجارب عصرية مبتكرة وروحية تراثية

المصدر: دبي - البيان

تشهد الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق تقويماً حافلاً بالفعّاليات والأنشطة المتنوّعة على مدى 38 يوماً، ومن أبرز الفعّاليات الجديدة التي تقدّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا العام هي فعّالية أسواق مهرجان دبي للتسوّق الخارجية، والتي يجري تنظيمها في مناطق متفرقة حول المدينة للاحتفاء بمسيرة المهرجان الذي انطلق في عام 1996.

وترحّب هذه الأسواق بضيوفها مجاناً، وهي تقدّم تجارب تسوّق مبتكرة، إضافة إلى العروض الترفيهية وسحوبات الجوائز، بلمسة تراثية في لاست إكزت الخوانيج وشارع الرقة والسيف وسيتي ووك والشندغة وحتّا ودبي فستيفال سيتي وبرج بارك، وسط مدينة دبي (السوق الموسمي).

أرض العجائب

زوّار لاست إكزت الخوانيج على موعد مع كرنفال شتوي خلال مهرجان دبي للتسوّق، حيث يضم هذا السوق حلبة تزلج خارجية وحديقة ثلجية ومنحدراً للتزلج، وسيتمكّن أفراد العائلة من التزلج ومشاهدة تساقط الثلوج واللعب بالثلج وتصميم رجل الثلج، كما سيكون بإمكانهم مشاهدة عرض لابيرل بلمسة شتوية.

ويعود هذا السوق بزوّاره إلى بدايات مهرجان دبي للتسوّق، حيث يضم سوقاً يحاكي أول سوق في تاريخ المهرجان قبل 25 عاماً، ويشمل منطقة ألعاب وأكشاكاً للتسوّق وتناول المأكولات والمشروبات، ومشاهدة العروض الترفيهية المتجوّلة، وألعاب المواهب، والإضاءة المميزة والتصاميم التي تحاكي تاريخ مهرجان دبي للتسوّق.

وسيشهد السوق خمسة أنشطة رئيسة على مدى خمس عطلات نهاية أسبوع خلال فترة المهرجان، وسيتمكن الحضور من مشاهدة الرقصات الأفريقية التقليدية، ومتابعة فعّاليات سيرك العجائب، بالإضافة إلى عروض الرقص المفاجئة، والعروض الكوميدية، ومسابقات المواهب.

واحتفالاً بالدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، يستضيف السيف سوقاً مستوحى من أسواق دبي التقليدية، لتضفي أجواء احتفالية على هذه المنطقة التاريخية التي أعيد تطويرها على امتداد 1.8 كيلومتر على ضفاف خور دبي. ويقدّم هذا السوق العديد من الأنشطة والفعّاليات الترفيهية للزوّار والمقيمين خلال المهرجان. شارع المستقبل يأخذ شارع المستقبل في سيتي ووك زوّاره في رحلة نحو المستقبل.

ويقدّم هذا السوق فكرة محورية مختلفة في كل عطلة نهاية أسبوع حتى 1 فبراير، ويضم منطقة تفاعلية بلمسة مستقبلية، ومناطق مخصصة للواقع الافتراضي والواقع المرئي المعزز، بالإضافة إلى العروض الترفيهية المستقبلية، وستتاح الفرصة للزوّار للتفاعل مع تطبيق «تيك توك».

فستيفال سيتي

يستضيف دبي فستيفال سيتي مول سوقاً خارجياً في منطقة «فستيفال باي»، ويقدّم هذا السوق العديد من الأنشطة الترفيهية التي تناسب أفراد العائلة، كما يقدّم تشكيلة من المنتجات والألعاب المميزة، بالإضافة إلى المأكولات الشهية. ينطلق هذا السوق في 8 يناير ويستمر حتى 14 مارس.

سوق حتّا

يقدّم سوق حتّا تجربة تحاكي الأسواق الخارجية التقليدية تتخللها الألعاب والتجارب الثقافية، مثل سباق الدراجات الهوائية، والترامبولين، وتجارب الواقع الافتراضي، والعروض الفنية الثقافية التي تناسب جميع أفراد العائلة.

ويدعو السوق النوادي والمجموعات المتخصصة للمشاركة في عدد من الأنشطة الخاصة بالسيارات الكلاسيكية، والدراجات، والكرفانات، وستتاح الفرصة للعائلات للاستمتاع بالتخييم والشواء، وتناول المأكولات من عربات الطعام، يستقبل سوق حتّا زوّاره يومياً من الساعة من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 ليلاً.

كما يعود السوق الموسمي بنسخته السابعة في برج بارك، وسط مدينة دبي من 16 يناير وحتى 1 فبراير المقبل، ويفتح أبوابه من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن 11 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويسلّط هذا السوق الضوء على العلامات التجارية المحلية والعالمية الناشئة، ومن ما يشمله، منطقة مخصصة لعرض أعمال فريدة لعدد من المصممين الأفارقة، ويشهد تقديم عرض من إنتاج كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية.

حفل غنائي

ومن جهة أخرى، وضمن فعاليات المهرجان، تحل الفنانة الروسية من أصل أوكراني لوليتا، ضيفة على دبي ضمن فعاليات الحدث، لتشدو اليوم بعضاً من قديم أغنياتها وجديدها، والتي صاغتها وأطلقتها في 8 ألبومات.

إطلالة لوليتا، ستكون في برج العرب بدبي، في إطار فعاليات مهرجان دبي للتسوق، الذي نجح على مدار ربع قرن، في حمل الفنون والثقافة على جناحيه. لوليتا، تمتلك مسيرة حافلة، بدأت من اللحظة التي كانت خلالها جزءاً من الفرقة الثنائية «أكاديميا»، وتألقت في غناء الجاز خلال 20 عاماً.