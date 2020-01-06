«واحة السجاد 2020».. سجل من التميّز عمره 25 عاماً

المصدر: دبي - البيان

تحتفل جمارك دبي هذا العام باليوبيل الفضي لمعرض واحة السجاد 2020، الذي افتتحه سلطان أحمد بن سُليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المقام في مارينا ميناء راشد.

وحضر الافتتاح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، واللواء محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، وأحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، ومحمد عبد العزيز المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي بي آند أو، والمدير التنفيذي لميناء راشد، إضافة إلى قناصل دول مشاركة، ومديري الشركات والتجار المشاركين.

ويستمر المعرض الذي انطلق تحت شعار «25 عاماً من التميز» من 5 يناير الجاري إلى 16 فبراير المقبل، بالتزامن مع فعاليات "دبي للتسوق" 2020. واختير موقعه الحالي للترويج للوجهة العالمية الجديدة للسياحة البحرية والترفيهية بدبي، ولاستهداف فئة جديدة من السائحين للترويج لتجارة السجاد اليدوي عالمياً، إذ حققت الواحة على مدار 25 عاماً إنجازات نوعية.

ملتقى إبداعي

وقال سلطان أحمد بن سليم، إن دبي حجزت على مدار العقود الماضية موقعاً متميزاً بين كبرى مدن العالم كمدينة ذات طابع تجاري معاصر استطاعت من خلاله الترويج لجميع الأنشطة التجارية، محافظة على هويتها كملتقى للمبدعين والفنانين والترويج للأصالة والحداثة معاً.

وأضاف: «عززت دبي وجودها كمركز أساسي للتبادل التجاري بين القوى الاقتصادية الدولية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تنويع مصادر الاقتصاد والاستعداد لعام الخمسين الذي سيشهد طفرة هائلة في تحفيز الاقتصاد.

وصنف بن سليم معرض واحة السجاد من بين أبرز المعالم التي تعكس روح الحضارة في الإمارة.

خدمات نوعية

من جهته، أكد أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، حرص جمارك دبي على تقديم أفضل الخدمات التجارية والجمركية في القطاعات كافة، لا سيما قطاع السجاد، مشيراً إلى أن معرض واحة السجاد من أبرز المعارض الحيوية التي تبرز الوجه الحضاري لإمارة دبي وتسهم بجعلها المدينة رقم 1 عالمياً في مجال الاقتصاد والسياحة.

وأضاف، إن المعرض يعزز التنويع الاقتصادي للإمارة وجهوزيتها لاستضافة إكسبو 2020 . ووصف المعرض بأنه رسالة تسامح وتعارف عالمية.

وبدورها، أكدت فريدة فاضل، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أنه في هذا العام يزخر بالفعاليات والأنشطة التفاعلية.