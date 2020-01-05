اكتمال عقد المتأهلين للمرحلة 2 في «فزاع لليولة»

المصدر: دبي البيان

اكتمل عقد المتأهلين للمرحلة الثانية من بطولة فزاع لليولة في نسختها العشرين والنسخة الخامسة عشرة من برنامج الميدان، وذلك بعد الإعلان عن تأهل كل من عيسى محماس الأحبابي وعبيد سالم النعيمي في الحلقة الخامسة التي أقيمت أول من أمس، في قلعة الميدان بالقرية العالمية في دبي.

وجاء الإعلان عن تأهل «اليويلين» الاثنين، إثر عملية التصويت التي أسفرت عن فوزهما بجدارة. وكانت بداية الحلقة الخامسة لا تقل حماسة عن نهايتها، إذ بدأت مع مفاجأة أسعدت الجميع مع المقدم مسلم العامري الذي عاد مجدداً من التحكيم إلى التقديم في هذه الحلقة الاستثنائية. تلتها فقرة الشاعر ضيف الحلقة محمد بن حماد الكتبي، ومن ثم منافسة قوية بين اليويلين اللذين تأهلا في حلقات سابقة وهما عبدالله الكتبي وراشد الدرمكي، ومن ثم أعذب الألحان الشعبية مع الفنان صالح السعيد.

المرحلة الثانية

وانطلقت شرارة المنافسة في أولى جولات المرحلة الثانية مع اليويل عبدالله الكتبي، الذي قدم استعراضاً مميزاً تمكن فيه من فر السلاح 5 مرات متتالية دوت معها أجراس قلعة الميدان. واتسم أداء الكتبي بالرزانة والحماسة والحركة المتناسقة مع الألحان الشعبية على إيقاع شلة الميدان «المعجزة» للفنان حسين الجسمي. وأثنت لجنة التحكيم على أداء اليويل الكتبي..ومنحته 49 درجة.

ولم يدخر اليويل راشد الدرمكي، المتسابق الثاني في الحلقة، جهداً في الأداء لإبهار الجمهور، إذ بادر بالفر من لحظة دخوله ساحة المنافسات 5 مرات بالتتالي، دون أخطاء ليقرع بعدها أجراس الميدان. وأشادت لجنة التحكيم بعرضه..ومنحته 49 درجة.