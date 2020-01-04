موعد مع الضحك ينتظر زوار «التجاري العالمي»

المصدر: Ⅶ دبي ـ غسان خروب

موعد مع الضحك، يضربه مهرجان دبي للتسوق، حيث يقدم لزواره ليالي مليئة بالكوميديا والضحك، يقدمها ثلة من الشبان الذين كتبوا أسماءهم من ذهب في صفحات الكوميديا، على رأسهم الإماراتي علي السيد، والسعودي بدر صالح.

وكذلك الكوميدي الفلسطيني الأمريكي عامر، واللبناني الأمريكي نمر، الذين سيطلون جميعاً في 16 الجاري، على خشبة مركز دبي التجاري العالمي، ليقدموا للجمهور، ليلة مفعمة بالكوميديا والضحك.

الإماراتي علي السيّد سبق له أن حقق شهرةً عالمية، وقدّم عرض «نايت لايف» مع دين إدواردز، كما فاز بالعديد من الجوائز المحليّة، والأمر كذلك بالنسبة للسعودي بدر صالح، الذي عرف بتقديمه لعدة برامج على موقع «يوتيوب» مثل «إيش اللي»، و«الليلة مع بدر»، و«بدر شو»،.

وكلها جعلت منه وجهاً كوميدياً معروفاً ليس على مستوى المملكة العربية السعودية، وإنما على مستوى العالم العربي أيضاً. في حين عمل عامر، الكوميدي الفلسطيني الأمريكي، مع العديد من النجوم مثل دايف شابيل، واشتهر ببرنامجه على «نتفليكس» .

والذي يعرّف من خلاله الجمهور على ماضيه، كما أنه من الوجوه المعروفة جيداً في عالم الكوميديا. أما نمر، الكوميدي اللبناني الأمريكي فقد أحيا عروضاً ناجحة في جميع أنحاء العالم، كما قدّم عرضاً ناجحاً على «شوتايم».

الأمسية، ستشهد تقديم أساليب متنوعة من الكوميديا، التي يمكن من خلالها استكشاف البيئات التي خرج منها هؤلاء الكوميديون، وتعودوا على رسم الابتسامة على وجوه الناس.

وهناك أيضاً عروض «لافتر فاكتوري» التي تعود مجدداً تحت عنوان «كومبليتلي رونغ»، حيث يشارك فيها نجوم الكوميديا «بيتر وايت»، و«مات ريد» و«ستيفن غرانت»، والذين سيطلون في عدد من فنادق دبي، ومن بينها موفنبيك جميرا بيتش، وفندق استوديو وان، وغراند ميلينيوم دبي، تلال البرشاء، وديوكس النخلة دبي.