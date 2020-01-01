لطيفة بنت محمد: تعلمنا من محمد بن راشد السعي لإسعاد شعب الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أنها تعلمت من والدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تسعى جاهدة في سبيل تحقيق سعادة شعب الإمارات والقاطنين على أرضها الطيبة.

جاء ذلك في تغريدات لسموها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بمناسبة العام الجديد 2020، حيث قالت سموها : «علّمنا والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن هدفنا الرئيسي تحقيق السعادة لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وكل قاطني هذه الأرض الطيبة، وهذا ما نسعى جاهدين لتحقيقه كل يوم».

وأضافت سموها : «ها نحن نودع عاماً حافلاً بالإنجازات، ونستقبل عاماً مليئاً بالتطلعات والعمل الجاد والتفاني وعام الوصول للأهداف وتحقيق الإنجازات لتصبح دبي مدينة يسكنها شعب سعيد ومتمكن ومبدع ومركزاً عالمياً للثقافة والإبداع».

وتابعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، تغريداتها مثنية على جهود فريق عملها في هيئة الثقافة والفنون في دبي : «شكراً لفريقي في هيئة دبي للثقافة والفنون على جهودهم وإخلاصهم وتفانيهم في عملهم وشكراً لكل من دعم مسيرة الثقافة في دبي».