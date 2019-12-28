تغريدات النجوم.. رحلة مع النغم والطرب

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بين إعلان عن حفلات، والكشف عن أغنيات جديدة، توزعت تغريدات نجوم الغناء المحلي والعربي، فيما حرص البعض منهم على نشر صور ومقاطع مصورة لهم تكشف عن كواليس أعمالهم الجديدة، ليبدو أن السباق بينهم نحو قلوب الجمهور، بدا محموماً، مع قرب إسدال الستار على أيام العام الجاري، فيما حظيت إطلالة الفنانة عزيزة جلال، على الجمهور، في حفل أقيم ضمن مهرجان شتار طنطورة بالسعودية، بثناء لافت، لا سيما وأن هذه الإطلالة جاءت بعد مرور 3 عقود على غياب صاحبة «مستنياك». «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة متنوعة.

حفلة

«ليلة سامية برعاية سامية»، بهذا التعبير وصف الفنان الإماراتي عيضة المنهالي عبر صفحته على موقع «انستغرام»، حفلته الأخيرة التي أحياها في مهرجان الشيخ زايد الذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، وقدم خلالها تشكيلة واسعة من أغنياته. المنهالي، كان قد أطلق أخيراً، أغنية «أحلام طيفة»، وهي من كلمات الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، و ألحان عبدالله المعمري وإنتاج شركة الخوار للإنتاح الفني، علماً بأن هذه ليست المرة الأولى التي يغني فيها المنهالي من أشعار الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، فقد سبق أن قدم أغنية «شبيه القمر»، التي حققت انتشاراً واسعاً.

أما الفنانة الإماراتية أحلام، فقد انشغلت في الفترة الأخيرة، بنشر صور ومقاطع مصورة تبرز مشاركتها في برنامج «ذا فويس»، حيث وصفته بـ «موسم رائع»، قائلة في تعليق لها نشرته على انستغرام: «سأشتاق إلى المدربين سميرة سعيد وراغب علامة ومحمد حماقي»، موجهة الشكر إلى المستشار تركي الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، وكذلك الشيخ وليد الإبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي سي.

من جهة ثانية، نشرت أحلام مقطعاً مصوراً يجمعها مع الإعلامية فجر السعيد. وعلقت عليه بالقول: «الحمد لله صارت بخير، وبصحة.. الحمد لله رجعت ديرتها، وبيتها.. والكويت كلها استقبلتها بحب». وأضافت: «نورتي ديرتك، ونورتي الدنيا بوجودك بيننا».

في السياق ذاته، أطلق الفنان الإماراتي رجب عبدالله، أخيراً، أحدث أغنياته التي حملت عنوان «يوم عيدك»، وهي من كلمات الشاعر راشد شرار وألحان رجب عبدالله نفسه، وقد نالت الأغنية آلاف الإعجابات، من جانبها كشفت الفنانة فاطمة زهرة العين عبر انستغرام، عن دويتو غنائي، يجمعها مع ابنتها رويض، حيث نشرت عبر حسابها مقطعاً مصوراً من داخل استديو التسجيل مع ابنتها، وعلقت عليه بالقول: «ترقبونا في دويتو جديد مع رويض في أغنية «محروم»، وهي من كلمات حمد المنصوري وألحان محمد حسين وتوزيع راشد الكاظم».

الفنان فايز السعيد، لم يكن خارج حلبة الغناء، فقد كشف هو الآخر، عن كواليس كليب أغنيته الجديدة «كارثة» كما أعلن أيضاً عن أغنية «تساوي الكل» التي غناها الفنان حسين الجسمي، فيما تولى السعيد وضع ألحانها. السعيد وفي مقطع مصور نشره على حسابه في «انستغرام»، وجه الدعوة إلى زملائه الفنانين، من أجل المشاركة في التصويت لاختيار الهوية المرئية للإمارات، وكانت بلقيس أول من لبى دعوة السعيد.

زخم

عربياً، لم يكن المشهد الموسيقي أقل زخماً، فقد بدأت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الترويج لمشاركتها في موسم أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية 2020، حيث نشرت عبر «انستغرام» صورة لها، وأرفقتها بتعليق وعدت فيه الجمهور بحفل ختام مميز للموسم، علماً بأن الحفل سيقام في 7 فبراير المقبل، على خشبة مسرح ميدان دو، في جزيرة ياس.

وكذلك الأمر كان بالنسبة للفنانة عبير نعمة، التي أحيت أخيراً جملة من الحفلات التي توزعت بين لبنان وسوريا. عبير توجهت إلى العالم المسيحي بالتهنئة بمناسبة حلول أعياد الميلاد، وكتبت: «في ليلة الميلاد، نتذكر المتروكين والمهجرين الذين لا يمتلكون بيوتاً، نتذكر كل إنسان يتألم، ونصلي لبلادنا».

تكريم

الفنان راغب علامة، كان على موعد مع التكريم من قبل شركة «انغامي» في بيروت، وذلك بعد تخطيه لحاجز 150 مليون استماع على التطبيق الأشهر في المنطقة، وأشار علامة في أول تعليق له على ذلك بالقول: «150 مليون مستمع، هو بمثابة 150 مليون تكريم بالنسبة لي»

وبعيداً عن الغناء، فقد نشر الفنان السوري فايز قزق، على «انستغرام»، صورة تجمعه مع الفنان الراحل نضال سيجري، وعلق عليها بالقول: «من مسرحية «حمام بغدادي» مع الراحل نضال سيجري وإخراج جواد الأسدي.. عرضت في دمشق عام 2006». في حين نالت الصورة التي نشرها الفنان المصري خالد النبوي من كواليس مسلسله الأخير «ممالك النار» مئات الآلاف من المشاركة عبر موقع «فيسبوك»، وظهر فيها بصحبة مخرج المسلسل بيتر ويبر.