ألق التاريخ والموروث الإماراتي في «ليوا الدولي»

المصدر: أبوظبي - وام

استقطب «مهرجان ليوا الدولي 2020» الذي انطلق أمس تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ويستمر حتى 10 يناير المقبل آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها بفعالياته وبرامجه التراثية المتميزة التي أضفت مزيداً من الإثارة والمتعة على النسخة الأضخم من المهرجان وسط أجواء الصحراء المتميزة.

وكان للبرامج المتميزة التي تم توفيرها في المهرجان أثر واضح في جذب العديد من الأسر والعائلات الخليجية إلى موقع المهرجان إلى جانب زواره من بقية دول العالم، ليرسم الجميع لوحة فنية رائعة وسط صحراء ليوا الساحرة تؤكد أن التاريخ والموروث الإماراتي الأصيل مقصد للجميع لمشاهدة معروضات ومشغولات سوق ليوا التراثي المقام على هامش فعاليات المهرجان أو متابعة المسابقات التراثية التي حرصت اللجنة المنظمة على إقامتها ومنها سباق الهجن والصيد بالصقور، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وهدد الحمام، وغيرها من الفعاليات والبرامج التراثية المتميزة.

وقالت حمدة الشامسي، رئيسة اللجنة الإعلامية بمهرجان ليوا الدولي، إن المهرجان نجح في أن يصل إلى قلوب الجميع، وأن يعكس الصورة المشرقة لمنطقة الظفرة التي تزخر بالعديد من مقومات النجاح السياحي الكفيلة بأن تضعها في مقدمة البرامج السياحية.

سوق

وأضافت أن المهرجان يستهدف الحفاظ على التراث بمختلف مقوماته سواء من خلال سوق ليوا التراثي الذي يجمع مختلف المقتنيات والأعمال اليدوية والمشغولات التراثية، أو من خلال المنافسات التراثية.

وأكد عامر بن نوة المنهالي، المستشار الإعلامي لمهرجان ليوا الدولي، أن اللجنة المنظمة حرصت على تطوير مختلف الفعاليات التي يتم تقديمها للجمهور حتى تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم.. مشيراً إلى أن اللوحة الفنية التي ترسمها الألعاب النارية تم تشكيلها لتعانق رمال الصحراء.

منافسات

من جهة أخرى، دشن أكثر من 100 متسابق منافسات الاستعراض الحر ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020، بمدينة زايد «تل مرعب»، تحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي وبشراكة استراتيجية مع شركة أدنوك وشراكة إعلامية مع أبوظبي للإعلام إضافة إلى مشاركة دولية في الحدث الرياضي والتراثي الأضخم في المنطقة.

وأكد محمد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان أن اللجنة تضع الاهتمام بالشباب وصون التراث والحفاظ عليه في مقدمة أولوياتها إلى جانب إبراز الوجه الحضاري والسياحي لمدينة ليوا ومنطقة الظفرة، وهو ما تحقق بالفعل من خلال نجاح الفعاليات المتنوعة.

100

دشن أكثر من 100 متسابق منافسات الاستعراض الحر بمدينة زايد «تل مرعب»، تحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي. وذلك ضمن فعاليات المهرجان. وتواصلت الإثارة منذ انطلاقة الحدث، مساء أول من أمس، بالجولة الأولى من الاستعراض الحر الذي بدأ في السابعة مساء، واستمر حتى ساعة متأخرة من الليل، بمشاركة واسعة من الشباب الذين تحلوا بالحماس وروح التحدي.