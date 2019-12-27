عرض تاريخي في رأس السنة بدبي

المصدر: دبي - البيان

تستعد دبي بعد 4 أيام من الآن، لإبهار العالم بإقامة حفل رأس السنة الجديدة 2020، الذي يعد حدثاً يلفت الأنظار من مختلف أنحاء العالم إلى منطقة وسط مدينة دبي قرب برج خليفة. وبهدف إنجاز المهمة على أكمل وجه، شكلت شركة «إعمار» فريقاً متكاملاً من العاملين في مجال التصميم والهندسة والإدارة المجتمعية وتسويق الفعاليات، بذل أقصى جهده على مدى أربعة أشهر، من أجل تقديم عرض يخلب الألباب مع بداية عقد جديد.

وأطلقت «إعمار» تقريراً مصوراً يسلط الضوء على ما يجري خلف الكواليس من عمل وتفاصيل ومهام تقوم بها فرق متخصصة كل في مجاله لتقديم احتفال متكامل مدته 8 دقائق، يأسر قلوب العالم ويوجه عيونه إلى دانة الدنيا في مستهل العام الجديد، بما يتناسب ومكانتها كمدينة عالمية.

ويكشف الفيديو تفاصيل فرق العمل والمهام المنوطة بكل فريق والأشخاص الواقفين وراء هذا الجهد المميز والإعداد الدقيق لهذا الاحتفال العالمي المنتظر.