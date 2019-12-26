باقة برامج نوعية لـ«سما دبي» تواكب نجاحات الحدث

المصدر: دبي - البيان

أعلنت قناة «سما دبي»، عن قائمة برامجها الاستثنائية المواكبة لمهرجان دبي للتسوّق بدورته الخامسة والعشرين، التي ستفتتح بحفل مبهر في برج بارك، وسط مدينة دبي في 26 و27 ديسمبر 2019 للاحتفال بهذا الحدث الأطول استمرارية من نوعه في المنطقة، في الوقت الذي يستمر المهرجان حتى 01 فبراير 2020 ليغمر الزوّار والمقيمين بالفعّاليات الترفيهية الشيّقة، والعروض الترويجية المذهلة، وسحوبات الجوائز الكبرى على مدى 38 يوماً.

وفي هذه المناسبة، قال راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في قطاع الإذاعة والتلفزيون، إن الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين قناة سما دبي ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، تستمر بتميز هذا العام عبر تقديم المزيد من البرامج المتجددة، بهدف تعزيز متعة المشاركة لدى كل أفراد العائلة ومنحهم فرص الفوز بالجوائز النقدية والعينية الفورية، مشيداً بالكفاءات الوطنية في تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، والتي استطاعت عبر فرقه الإعلامية المتميزة ترجمة هذا التوجه إلى برامج تلبي أذواق المتلقي بجميع فئاته، وذلك من خلال تغطية جميع هذه الأنشطة والفعاليات والعروض، التي ستبهج الزائر والمقيم على حد سواء، داعياً الجميع إلى متابعة هذه البرامــج والفعاليات، التي تتوجه إلى جميع فئات المشاهدين والجمهور.

ابتكار وتجديد

وقال راشد أميري، إن هذا العام سيكون مميزاً على مستوى البرامج الخاصة بالمهرجان في إطار احتفاله بمرور 25 عاماً على انطلاقه، حيث يأتي في مقدمة البرامج والتغطيات، الحلقة الخاصة والتغطية المباشرة لحفل الافتتاح الذي سيقام في منطقة برج بارك، مع المذيعين مروان الشحي وعلياء المناعي، مساء اليوم (الخميس 26 ديسمبر).

وابتداء من صباح الأحد، سيتابع الجمهور برنامج «صباح المهرجان» الذي يبث على الهواء مباشرة من منطقة السيف بدبي، من الأحد إلى الخميس ابتداء من الساعة: 10:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، الساعة: 06:00 بتوقيت غرينتش وعلى مدار ساعة تلفزيونية كاملة، مواكباً فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته، في دردشة صباحية مع مجموعة المسؤولين والضيوف للترويج لمراكز التسوق والعروض المشاركة، بمشاركة كل من المذيعين: ميثاء إبراهيم، زينب العجمي، حنان البلوشي.

وأضاف: كما سيتابع الجمهور وطيلة أيام الأسبوع، البرنامج الجديد «دار الحي» ابتداء من الساعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، مع المذيعين: سماح العبار، مروان الشحي، علياء المناعي، محمد الشحي، مباشرة على الهواء من مختلف مناطق دبي، لمواكبة وتغطية جميع الفعاليات والعروض الترويجية للمهرجان.

تنوع

ومن بين بقية البرامج في سما دبي التي تواكب الحدث، سيكون الجمهور على موعد مع البرنامج اليومي «السحب الكبير»، وبرنامج «أربح ويانا».

من جهة أخرى، ستقوم إذاعة دبي، ببث برنامج «شارع السعادة» مع مهرة عبد الله وجاد شهيب ومجموعة من المذيعين طيلة أيام الأسبوع على الهواء مباشرة من الساعة: 16:00 ولغاية الساعة: 19:00 بتوقيت الإمارات، مواكباً كل الفعاليات المهرجان في دورته الخامسة والعشرين، من مختلف المراكز التجارية المنتشرة في دبي، مقدماً مجموعة من الجوائز القيمة.

وتقوم إدارة الإعلام الرقمي بقطاع الإذاعة والتلفزيون بمواكبة فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2020، من خلال حسابات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وحساب قناة سما دبي، وإذاعة دبي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال منصة وتطبيق «أوان» الرقمية.