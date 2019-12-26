«دورها واربح» في مراكز التسوق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بدعم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، احتفالها بالذكرى الـ25 لمهرجان دبي للتسوق من خلال حملة «دورها واربح» في الفترة من 26 ديسمبر حتى 31 يناير، حيث تمنح المجموعة للعملاء فرصة الفوز مع كل عملية شراء بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة، سيحصل 5 عملاء محظوظين على فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 200,000 درهم خلال السحوبات الأسبوعية التي تقام خلال التواريخ 4، 11، 18، 25 يناير و1 فبراير في القرية العالمية.

خلال النسخة الـ25 من مهرجان دبي للتسوق، سيتم اختيار 50 فائزاً للمشاركة في تجربة «دولاب الحظ»، لفرصة الفوز بمجموعة من الجوائز النقدية تتراوح بين 5,000 درهم إلى 20,000 درهم.

وفي هذا السياق صرّح ماجد سيف الغرير، رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي- رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «يسرنا أن نعلن عن الحملة الترويجية الخاصة بمهرجان دبي للتسوق 2020، وأن نكون جزءاً من الاحتفال بالذكرى الـ25 للمهرجان.

وفقاً للشكل السابق للمشاركة، سيحصل المتسوقون على قسيمة سحب عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة في حملتنا الخاصة لمهرجان دبي للتسوق، وسيحظى المتسوقون بفرصة ربح جوائز نقدية مذهلة». أضاف الغرير: «قامت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدور فعّال في تحويل دبي إلى وجهة عالمية للتسوق، وتعتبر هذه السحوبات الكبرى فرصة ممتازة لمكافأة المتسوقين من جميع أنحاء العالم».

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تعد تجارة التجزئة من أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، ونحن حريصون على ترسيخ مكانة دبي كوجهة تسوق رائدة في العالم، حيث تسهم الحملات الترويجية التي ننظمها بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص في تعزيز تجارب التسوق للمقيمين والزوار على حد سواء. ونحن على ثقة تامة بأن حملة «دورها واربح» ستلقى قبولاً واسعاً لدى المتسوقين».