«دبي للتسوق» ينثر باقات الفرح والترفيه اليوم

المصدر: دبي - البيان

تحتفي دانة الدنيا اليوم بانطلاق الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوّق، وسط أجواء احتفالية تجعل المدينة ملتقى العالم، بما تتضمنه من حفلات موسيقية، وفعاليات خاصة بالعلامات التجارية، وعروض الألعاب النارية اليومية، والسحوبات على الجوائز القيّمة، والأسواق المؤقتة، والتجارب الاستثنائية وغيرها من الفعاليات المدهشة. ويستمر هذا المهرجان العالمي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدعم من عدد من شركائها الاستراتيجيين 38 يوماً حتى يوم السبت 1 فبراير من العام المقبل.

افتتاح المهرجان

وينطلق مهرجان دبي للتسوّق بحفل افتتاحي يستمر ليومين في برج بارك، وسط مدينة دبي، تتخلله العديد من الأنشطة والفعاليات ابتداءً من الساعة 3 عصر اليوم، إضافة إلى حفلات غنائية يحييها الشاب خالد، وشيرين عبد الوهاب، وحسين الجسمي، فيما يحيي المغني البريطاني ليام باين، العضو السابق في فرقة One Direction، والمغنّية جورجا سميث حفلاً غنائياً يوم غد. ومن الحفلات الغنائية التي ستشهدها المدينة بالتزامن مع انطلاق المهرجان حفل النجم الباكستاني راحت فاتح علي خان في صالة كوكاكولا أرينا يوم غد.

وستزيّن عروض الألعاب النارية الخلّابة سماء المدينة، اليوم، ابتداءً في الساعة 9:00 مساءً في خمسة مواقع، وهي: «ذا بييتش»، و«السيف»، و«لامير»، و«دبي فستيفال سيتي مول»، و«خور دبي». وكذلك ستنطلق عروض الألعاب النارية يوم غد في «برواز دبي» في تمام الساعة 7:30 مساءً، وفي «ذا بييتش» في الساعة 8:30 مساءً، وفي «السيف» في الساعة 10:30 مساءً. وعند الساعة الـ 10:30 من مساء بعد غد، ستنطلق عروض الألعاب النارية من «السيف».

تخفيضات

وتشهد مراكز التسوّق التابعة لماجد الفطيم «تخفيضات لمدة 12 ساعة»، حيث يمكن للمتسوّقين الحصول على تخفيضات تصل حتى 90% في أول أيام المهرجان، ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل. وسيحصل كل شخص ينفق أكثر من 300 درهم في المراكز المشاركة على بطاقة للدخول في السحب على 25 قسيمة بقيمة 10.000 درهم لكل منها.

جديد المهرجان

ستكون الدورة الـ 25 الأكبر في تاريخ المهرجان، حيث ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة مثل الأسواق الخارجية، والتي سيتم تنظيمها في مناطق مختلفة حول المدينة مثل حتّا والرقة والخوانيج والسيف وسيتي ووك. وسيحمل كل من هذه الأسواق فكرة رئيسية مختلفة. وسيعود السوق الموسمي بدورته السابعة في برج بارك، وسط مدينة دبي.

«دبي مول»..أغلى ماسة بالعالم

ويحتفل دبي مول، وجهة التسوق والترفيه الأكثر جذباً للزوار في العالم، بالمهرجان، عبر مجموعة من الأنشطة الترفيهية والعروض التي تناسب جميع أفراد الأسرة. ومنها: مهرجان عروض الشوارع، إلى جانب العروض الكرنفالية والمسرحية. وسيستضيف «دبي مول» في الـ 12 من يناير، أغلى ماسة طبيعية في العالم، ضمن معرض الألماس. كما تتضمن نسخة هذا العام من الفعاليات ضمن الحدث، احتفالات السنة الصينية الجديدة خلال الفترة الممتدة بين 25 يناير و1 فبراير المقبلين.

جوائز مذهلة

لطالما اشتهر مهرجان دبي للتسوّق بجوائزه المذهلة، لكن الدورة الـ 25 تحمل معها فرصاً أكثر وأكبر للفوز بالسيارات والجوائز النقدية والذهب، إضافة إلى أميال سكاي واردز، ونقاط المكافآت وغيرها..

وتقدّم سحوبات إنفينيتي الكبرى جائزة يومية تشمل سيارة إنفينيتي QX50 ومبلغ 200.000 درهم ستمنح لفائز واحد. ويمكن لأي شخص شراء بطاقة السحب بمبلغ 200 درهم للحصول على فرصة الفوز بالجائزة اليومية. كما تتيح سحوبات إنفينيتي الكبرى الفرصة لشخص واحد للفوز بالجائزة الكبرى والتي تبلغ 1.000.000 درهم في نهاية مهرجان دبي للتسوّق.أمّا سحوبات نيسان الكبرى فتتيح الفرصة للمتسوّقين للفوز بسيارة من خمس فئات، وهي نيسان باترول 2020، نيسان باثفايندر 2019، نيسان أكس-تريل 2020، نيسان Kicks 2020، ونيسان سنترا 2020. ويمكن لأي شخص الدخول في السحب من خلال شراء منتجات غير بترولية بقيمة 25 درهماً من محطات «إينوك» و«إيبكو»، وسيتم منح 37 سيارة خلال سحوبات نيسان الكبرى هذا العام، إضافة إلى جائزة نقدية تبلغ 350.000 درهم ستمنح لفائز واحد في نهاية المهرجان.

كما ستمنح Gargash Motors and General Trading جائزة عبارة عن سيارة GAC GS7 لمتسوقي المهرجان.

وستتاح الفرصة لزوّار مراكز التسوّق التابعة لماجد الفطيم للفوز بـ 1.000.000 نقطة من نقاط تطبيق «شير». وتقدّم مجموعة من وجهات مِراس الفرصة لزوّارها للفوز ببطاقة هدايا بقيمة 1.000 درهم. ويمكن لزوّار دبي مول الدخول في السحب على مليون ميل من سكاي واردز. وتقدّم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات فرصاً عدة للفوز بعملات ذهبية بقيمة إجمالية تبلغ 4 ملايين درهم.

الحفلات الموسيقية

عشّاق الموسيقى على موعد مع سلسلة من الحفلات الموسيقية خلال المهرجان، بينها: حفل الفنان عمرو دياب في مدينة دبي للإعلام في 24 يناير.