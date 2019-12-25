لوحات بصرية وموسيقى في المجاز باستقبال 2020

المصدر: الشارقة - البيان

تستعد واجهة المجاز المائية، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2020 مع مقيمي وزوار إمارة الشارقة، بعرض ضخم للألعاب النارية في ليلة رأس السنة، ويستمر العرض لمدة 10 دقائق سيتم إطلاقها من منصات موزعة على 16 موقعاً على امتداد الواجهة المائية، تليها لوحات بصرية جمالية ترسمها أضواء النافورة المتراقصة على أنغام الموسيقى.

ليلة استثنائية

وقالت مروة عبيد الشامسي، المدير العام لواجهة المجاز المائية: «تمكنت واجهة المجاز المائية خلال الأعوام الماضية من أن تصبح واحدة من أهم الوجهات التي تستقطب الزوار من جميع مناطق الدولة والعالم للاحتفال بالعام الميلادي الجديد، حيث استقطبت خلال العامين الماضيين آلاف الزوار الذين استمتعوا بالعروض النارية الضخمة التي أنارت سماء إمارة الشارقة».

وأضافت الشامسي: «يتسنى لجميع الزوار قضاء ليلة استثنائية من خلال الاستمتاع بتناول العشاء تحت سماء الشارقة في أي من المطاعم المتميزة في الواجهة المائية، حيث وفرنا لهم إمكانية الحجز المسبق للتسهيل عليهم، إضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية مع العائلة والأصدقاء ضمن مواقع متميزة في وسط الواجهة».

وتوفر الواجهة لجميع الزوار عروضاً متنوعة تقدمها المطاعم والمقاهي المنتشرة في الواجهة والتي خصصت قوائم طعام للاحتفالات برأس السنة تتضمن مزيجاً من المأكولات العربية والعالمية التي ترضي جميع الأذواق.