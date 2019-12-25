دبي تستعد لإبهار العالم بعروض الألعاب النارية

المصدر: دبي - البيان

استعدت دبي لإبهار العالم مجدداً، بعروض مذهلة للألعاب النارية، التي تقام في منطقة برج خليفة ومناطق أخرى في الإمارة، ويتابعها مئات الملايين في مختلف أنحاء العالم عبر شاشات التلفزيون، إلى جانب حشود ضخمة من المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الإمارات والسياح الذين تستقطبهم الإمارة في موسم الأعياد.ويمثل العرض المقام بمناسبة الاحتفال برأس السنة في منطقة برج خليفة، أحد أروع عروض الألعاب النارية في العالم، حيث استقطب الحدث في العام الماضي قرابة مليون شخص احتشدوا في المنطقة المحيطة بالبرج.

وأكدت «إعمار» التي تنظم العرض أن الفعالية التي تقيمها سنوياً، تتضمن هذا العام عرضاً فريداً للألعاب النارية من أطول برج في العالم، إلى جانب عرض للصور على واجهة البرج التي تتميز بنظام إضاءة LED، وعروض موسيقية وعروض النافورة الراقصة. من جانبها، تستعد نافورة دبي المجاورة لبرج خليفة، التي تُعدّ أكبر نافورة راقصة في العالم، لتقديم عروضها المميزة، لتجعل المناطق المحيطة ببرج خليفة ووسط مدينة دبي المكان الأمثل لقضاء ليلة رأس السنة الجديدة 2020.