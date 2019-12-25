برامج ترفيهية متنوعة في أبوظبي احتفاء بالمناسبة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن قائمة الفعاليات والعروض الترفيهية المتنوعة التي تنظمها بالتعاون مع شركائها ضمن احتفالات العاصمة باستقبال العام الميلادي الجديد، والتي سيحييها نخبة من ألمع النجوم العرب والعالميين، من بينهم برونو مارس وتامر حسني ونانسي عجرم.

ويتضمن جدول الفعاليات المعلن عنه مهرجان «ريزولوشن» الذي سيمتد يومين متتاليين، واحتفالات رأس السنة على جزيرة المارية، الوجهة الرئيسة للأعمال والفعاليات المتنوعة في أبوظبي، إضافة إلى عرض للألعاب النارية يستمر 10 دقائق ويستقبل الدقائق الأولى من عام 2020 بشكل لا يُنسى على طول كورنيش أبوظبي.

موسيقى

يحيي النجم برونو مارس، الحائز جائزة الغرامي 11 مرة، حفلاً موسيقياً بميدان دو بجزيرة ياس كجزء من مهرجان ريزولوشن الذي تنظمه شركة فلاش للترفيه وتقدمه دو لايف بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة ميرال لإدارة الأصول.

وتعد هذه المرة الثانية فقط التي يؤدي فيها النجم العالمي، والذي يشتهر بالعروض الباهرة والطراز الكلاسيكي، حفلاً له في الإمارات منذ آخر حفل أقامه في دبي عام 2013. ويعد مارس أحد أنجح النجوم الغنائيين من الجيل الحديث، إذ باع أكثر من 200 مليون نسخة من أغانيه الشهيرة مثل «جرينيد» و«لوكد أوت أو هيفن» و«أبتاون فانك» و«24 كارات ماجيك».

كما تحتفل العاصمة مع الفنان تامر حسني والفنانة نانسي عجرم اللذين سيشاركان في احتفالات رأس السنة التي تقيمها شركة مبادلة في جزيرة المارية، والتي أصبحت تقليداً سنوياً يقام منذ عام 2016 بمشاركة أكبر النجوم العرب أمثال عمرو دياب وميريام فارس وحسين الجسمي وكاظم الساهر، كما تشمل أحد أكبر عروض الألعاب النارية وأطولها امتداداً في العالم.

10 دقائق

كما أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تنظيم عرض للألعاب النارية خاطف للأنفاس على مدار عشر دقائق متواصلة باستخدام أحدث التقنيات في عالم الألعاب النارية، مع استخدام ثلاثة عواميد في المياه التي ستطلق المتفجرات في مختلف الاتجاهات وبألوان باهرة تزين سماء الكورنيش. وسيكون هذا الحدث مجانياً لجميع زوار وسكان مدينة أبوظبي.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يسرنا تنظيم برنامج متميز ومتنوع من الفعاليات الاستثنائية للترحيب بعام 2020 في مختلف أرجاء الإمارة، لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للجميع خلال رأس السنة، إذ تحرص دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على تنظيم احتفالات مميزة لمنح زوار أبوظبي والمقيمين بها ذكريات لا تُنسى في مطلع العام الجديد الذي نتمنى فيه السعادة والنجاح للجميع.

فسواء كانوا من محبي الموسيقى العالمية أو الموسيقى العربية أو كانوا يبحثون عن احتفاليات عائلية خلال هذه المناسبة الفريدة، فلدينا فعاليات تناسب جميع الأذواق. ونتمنى أنّ تشكل احتفالات رأس السنة تجربة متكاملة تجمع بين المغامرة والترفيه والمرح والفنون وكرم الضيافة الأصيل الذي تشتهر به أبوظبي».