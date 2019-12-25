القرية العالمية تقدم باقة فعاليات احتفاء بالعام الجديد

المصدر: دبي - البيان

كشفت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاق الفعاليات الخاصة بموسم الأعياد التي تستمر حتى 7 يناير من العام المقبل، وتعد القرية العالمية ضيوفها بتقديم باقة من الفعاليات والاحتفالات المليئة بالمرح والمفاجآت، لتكون بذلك الوجهة العائلية المثالية للاستمتاع والاحتفال بموسم الأعياد.

توفر القرية العالمية لضيوفها لأول مرة على الإطلاق فرصة الاحتفال بموسم الأعياد، في أجواء مليئة بالفرح والأضواء، مع شجرة ضخمة ومميزة بارتفاع 21 متراً، مزينة بعلب الهدايا من جميع أنحاء العالم. وتعزز الأكشاك المنتشرة حول الشجرة الأجواء الاحتفالية، حيث يمكن للضيوف احتساء الشوكولاتة الساخنة أو قهوة القرفة، بينما يتجولون للاطلاع على الهدايا المصنوعة يدوياً، تحت الثلج المتساقط.

هدايا

سيستمتع الأطفال بزيارة «أميرة الثلج» ومساعدوها للقرية العالمية، حيث سيقومون في إطار فعالية «مفاجأة الكراكرز» بتوزيع الهدايا لمدة 12 يوماً ابتداء من اليوم حتى 6 يناير المقبل، وسيتم يومياً عند الساعة 5 و6 و7 و8 مساءً اختيار 80 طفلاً للمشاركة في الفعالية. وتحتوي جميع «الكراكرز» خلال كل فعالية من فعاليات الحدث على بطاقات ذهبية، إلا أن واحدة فقط من بينها تحتوي على البطاقة الفائزة من القرية العالمية، وهي عبارة عن باقة مميزة من الهدايا المعلقة على الشجرة، سيحصل عليها الطفلان الفائزان اللذان يحصلان على «الكراكرز» ذي البطاقة الرابحة.

ولن تقتصر الاحتفالات على هذا الحد، فقد أعلنت القرية العالمية عن اختيار 7 عائلات من الضيوف مع كل احتفالية لقضاء عطلة في أحد البلدان السبعة التي تم الاحتفال بها ليلة رأس السنة، وسيتم سحب أسماء العائلات الفائزة من قبل فريق العمل في القرية العالمية عبر بث مباشر باستخدام «GV live cam».

واستكمالاً لفعاليات الاحتفال برأس السنة الجديدة التي تتمثل في 7 احتفالات مميزة و7 جوائز استثنائية، أعلنت القرية العالمية، التي تعتبر أفضل وجهة عائلية للاحتفال بالعام الجديد، عن منح جميع الأطفال تحت عمر 7 سنوات تذاكر مجانية للدخول إلى القرية العالمية والاحتفال مع عائلاتهم.

تجارب مميزة

وتعليقاً على الخبر، قال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: «تعتبر القرية العالمية الوجهة العائلية المثالية لقضاء فترة الأعياد، إذ نلتزم بتقديم تجارب مميزة للضيوف عبر فعاليات مليئة بالترفيه المرح. وللاحتفال بنهاية العقد الأول من القرن الحالي على نحو فريد، قررنا أن يكون الموسم الاحتفالي لهذا العام مليئاً بالمفاجآت والمتعة، في أجواء من الأنشطة والاحتفالات التي تعتبر الأكبر والأهم حتى الآن في تاريخ القرية العالمية».