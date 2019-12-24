«اقتنِ كتاباً تُنِر درباً» بعد غد

المصدر: الشارقة-وام

أعلنت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تنظيم المهرجان السابع للكتاب المُستعمل في الشارقة خلال الفترة من 26 حتى 29 فبراير 2020، تحت شعار «اقتنِ كتاباً تُنِر درباً»، ضمن فعاليات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب.

وأكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، المديرة العامة للمدينة ورئيسة اللجان العليا المنظمة لمهرجان الكتاب المستعمل في الشارقة، حرص المدينة على تنظيم المهرجان منذ عام 2006، بما ينسجم مع النهج الثقافي والمعرفي الذي أسّس له ورسّخَ دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقالت: «إن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تهدف من تنظيمها للمهرجان إلى تعزيز قيمة الكتاب وأهميته والتشجيع على القراءة، كما تهدف إلى تعزيز قيمة العمل التطوعي وتوفير إيرادات مالية مبتكرة تسهم في دعم البرامج والخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى التوعية بقضاياهم وحقوقهم في جميع المجالات».

وأوضحت أن العمل جارٍ على «مأسسة» مهرجان الكتاب المستعمل، ليكون مستمراً طوال العام عبر تخصيص مكان دائم لعرض الكتب، مبينة دلالة شعار هذه الدورة «اقتنِ كتاباً تُنِر درباً»، بالإشارة إلى أن قراءة الكتب تنير درب الإنسان والمجتمع، وتسهم في رقي الأمم وتقدمها.

وأكد جهاد عبد القادر، المنسق العام للمهرجان، أن الاستعداد للدورة السابعة بدأ منذ مايو الماضي، موضحاً أن مجموعة فعاليات متنوعة ستصاحب المهرجان.