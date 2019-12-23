«إثراء دبي» تحتفي بإنجازات المهرجان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إثراء دبي»، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، عن مشاركتها مع «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات» في رعاية مهرجان دبي للتسوق 2020. ودعت «إثراء دبي»، الرائدة في تقديم أحدث المشاريع العقارية المتعدّدة الاستخدامات للمقيمين والسواح على حد سواء، إلى خوض تلك التجربة الممتعة في مدينة دبي المعروفة بمدينة الذهب.

إصدار

وبمناسبة ذكرى مرور 25 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، تحتفل «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات» و«إثراء دبي» بإطلاق 3 آلاف قطعة نقدية ذهبية بنسخة خاصة، حيث سيجرى السحب عليها يومياً في سوق الذهب في ديرة، الوجهة التاريخية لعشاق الذهب والمجوهرات.

وقال عصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإثراء دبي: «يتيح مهرجان دبي للتسوّق فرصة عظيمة للمتسوقين لزيارة سوق الذهب في ديرة والحصول على صفقات جيدة، ونحن متحمّسون في المشاركة في هذا المهرجان والاحتفال بذكرى مرور 25 عاماً على انطلاقه. تتميّز دبي بتاريخ غنيّ بتجارة الذهب، ونحن بدورنا يسعدنا أن نلعب دوراً فاعلاً في تطوير وتعزيز هذه السوق التي تجمع بين التراث والتطوّر على نحوٍ سَلِس.

ونتطلع لاستقبال المتسوّقين وإثراء تجربتهم في تلك الاحتفالية». تقوم «إثراء دبي» حالياً في توسعة سوق الذهب في دبي كجزء من «مشروع إثراء ديرة»، أحد أكبر المشاريع في محفظة الشركة. وتأتي توسعة سوق الذهب تماشياً مع رؤية إثراء دبي الطموحة والجريئة لإثراء حياة الناس بطريقة مبتكرة، وجعلها تعيش نمطاً يحاكي المستقبل وممزوجاً بإرث دبي التاريخي العريق.

تطوير

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال تطوير توسعة سوق الذهب في الربع الأول من العام المقبل، التي ستغطي 1،181،025 قدماً مربعاً وتضم 295 متجراً و250 مكتباً و460 مسكناً وهي معروضة للتطوير والإيجار، على أن يتمّ تسليم الدفعة الأولى منها في النصف الثاني من العام 2020.

يبدأ مهرجان دبي للتسوّق الـ 25 في 26 ديسمبر 2019 وينتهي في 1 فبراير 2020.ويذكر أن «إثراء دبي» تعمل على تطوير وإدارة مجموعة من المشاريع العقارية الرائدة في دبي وفي الأسواق العالمية الرئيسية. وتعكس مجموعة المشاريع المميزة حرص إثراء دبي على تطوير مجتمعات قادرة على تحقيق الرخاء والنمو، كما تقدم مشاريع تطويرية متنوعة في مختلف القطاعات.

من أهم مشاريع الشركة، مشروع «ون زعبيل» ببرجيه اللذين يعيدان رسم أفق دبي باستحضارهما لروعة الازدواجية في التصميم.