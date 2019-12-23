«دبي مدينة الذهب» في مهرجان دبي للتسوق الـ25

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

كشفت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاق عملة ذهبية خاصة بمناسبة مرور 25 عاملاً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق 2020، وتحمل العملة اسم «دبي مدينة الذهب»، وخلال الاحتفالات بالمهرجان، التي ستبدأ بتاريخ 26 ديسمبر الجاري وتستمر حتى الأول من فبراير خلال الاحتفالات بمرور 25 عاماً على إطلاق مهرجان دبي للتسوق، سيحصل المتسوقون عند شراء مجوهرات بقيمة 500 درهم على فرصة لربح 75 عملة ذهبة يومياً (تزن العملة 8 غرامات من الذهب)، وسيحصل المتسوقون على 3300 عملة هدايا خلال فترة المهرجان، إضافة إلى انه سيتم طرح 10 آلاف عملة للبيع لزوار دبي خلال الفترة نفسها.

تم الإعلان عن إطلاق العملة والعروض الترويجية خلال مؤتمر صحفي عُقد في متحف الاتحاد أمس، بحضور أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وليلى سهيل، عضوة مجلس إدارة ورئيسة قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، والمديرة التنفيذية لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسساتها، وتوحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.

وأعضاء مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب، ومنظمي مهرجان دبي للتسوق، وقد تعاونت المجموعة أيضاً مع شركة إثراء دبي التي تعمل على تطوير سوق الذهب في ديرة ومشروع ووتر فرونت، إضافة إلى الشراكة مع «الإمارات غولد».

شراكة

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي، معلّقاً على شراكتهم مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: «يسعدنا أن نوحد جهودنا مرة أخرى مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، هذه المرة لرعاية الحملة الترويجية الخاصة بمهرجان دبي للتسوق، والترويج لدبي كمدينة الذهب».

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: «إنها سنة خاصة للغاية، إذ نحتفل بالذكرى السنوية الـ25 لمهرجان دبي للتسوق، ونجعل هذه المناسبة السعيدة لا تُنسى، سنقوم بالإعلان عن حملتنا الخاصة لمتسوقي المجوهرات، والكشف عن العملات الذهبية الخاصة بـدبي مدينة الذهب».

مضيفاً: «ساعد نجاح الحملات السابقة للمجموعة خلال مهرجان دبي للتسوق على زيادة عدد تجار التجزئة الذين انضموا إلى الحملة الترويجية لهذا العام، إذ يشارك في حملتنا هذا العام أكثر من 200 تاجر تجزئة.

يمنح مهرجان دبي للتسوق متاجر الذهب والمجوهرات منصة مشتركة مما يساعد على زيادة مبيعات التجزئة. وتُعد الحملة الترويجية للذهب والمجوهرات هي الأبرز في مهرجان دبي للتسوق كل عام. زيادة عدد الفائزين يومياً يؤثر بالإيجاب في عدد المتسوقين خلال الحملة الترويجية وسيؤثر أيضاً في إجمالي المبيعات».

وجهة شعبية

وقالت ليلى سهيل، عضوة مجلس إدارة ورئيسة قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، والمديرة التنفيذية لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسساتها: «يُعد مهرجان دبي للتسوق الحدث الأكثر شعبية لدى محبي التسوق من جميع أنحاء العالم. ويعتمد المهرجان على ثلاثة أركان: التسوق والترفيه والربح.

أعلن مهرجان دبي للتسوق ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات مرة أخرى عن حملة ترويجية مبتكرة لتعزيز مبيعات الذهب والمجوهرات وتعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي للتسوق في مجال المجوهرات. في هذا العام، يمكن للفائزين المحظوظين ربح الإصدار المحدود من عملات «دبي مدينة الذهب»، بالنظر إلى القيمة الجوهرية للذهب وتقديره، ويعد هذا حافزاً كبيراً للمتسوقين».

وتعليقاً على الحملة الترويجية المبتكرة لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات، قال شهباز خان، المدير العام لـ«فيزا» في دولة الإمارات: «يسعدنا أن نتشارك في تقديم هذه الفرصة المجزية لحاملي بطاقاتنا. نعتقد أن هذه طريقة رائعة لتشجيعهم وتحفيزهم لاستخدام المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد خلال مهرجان دبي للتسوق.

بالنسبة إلى فيزا، تتماشى هذه الحملة الترويجية مع التزامنا نحو حاملي بطاقاتنا، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لمنحهم خدمات سلسة وآمنة ومجزية خلال الإنفاق المحلي أو الدولي».

المشاركة والفوز

مع كل عملية شراء للمجوهرات بقيمة 500 درهم، سيحصل العملاء على قسيمة تمكنهم من الفوز بجوائز تصل إلى 3000 عملة ذهبية زنة 8 غرامات خلال السحب.

سيكون هناك 5 فائزين في سحوبات اليومية من 26 ديسمبر 2019 إلى 1 فبراير 2020، وسيحصل الفائز الأول على 25 عملة ذهبية، والثاني على 20، والثالث 15، والرابع 10 عملات ذهبية، والفائز الخامس سيحصل على 5 عملات ذهبية.