باقة احتفالات رائعة من «إعمار للترفيه» في استقبال العام الجديد

المصدر: دبي - البيان

تقدم إعمار للترفيه للمقيمين والزائرين في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة قضاء أوقات لا تنسى في موسم أعياد نهاية السنة ضمن مختلف وجهاتها الترفيهية المميزة في «دبي مول»، حيث تتيح لهم ارتداء حلة الشتاء والاستمتاع بأروع الأوقات في حلبة دبي للتزلج التي تقدم للعائلات والأطفال منطقة خاصة بألعاب الثلج، مقابل 35 درهماً فقط؛ كما تشمل العروض مرافق «دبي أكواريوم» وحديقة الحيوانات المائية، بالإضافة إلى مشاهدة «سانتا الغواص» الذي يقدّم عروضه للعائلات يومياً عند الساعة 11:30 صباحاً و3 ظهراً، لغاية 24 ديسمبر 2019.

ولغاية 4 يناير 2020، ستتحوّل وجهتا «كيدزانيا» في دبي وأبوظبي إلى مدن ثلجية مع ألعاب شتوية خاصة تناسب الأطفال من مختلف الأعمار. وستتزين أرجاء هذه الوجهات بالديكورات المستوحاة من فصل الشتاء والأجواء الاحتفالية مع أشجار أعياد نهاية السنة. كيدزانيا دبي

ضمن تذكرة «بريميوم» في «كيدزانيا دبي»، يمكن لعشاق الثلج المشاركة في الألعاب الشتوية مع تحوّل اثنين من مرافق المدينة الصغيرة إلى مناطق تغمرها الثلوج. وتتضمّن هذه الألعاب رجل الثلج والتراشق بكريات الثلج في منشأة مكافحة الحرائق بالواقع الافتراضي، ورمي الحلقات الكبيرة والبحث عن الثلوج في منشأة العملاء السريين. وتزداد الأجواء الاحتفالية روعة مع الهدايا، حيث ستتاح لزائري «كيدزانيا» فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيّمة.

كما تتاح المشاركة في أنشطة سنوتاون المتاحة مجاناً لجميع الزوار، وتتضمّن ورش عمل الفنون والحرف، ورقصات مستوحاة من الموسم، وبثاً إذاعياً خاصاً حول فصل الشتاء، وكعكات أعياد نهاية السنة في مدرسة الطبخ، وغيرها الكثير.

كيدزانيا أبوظبي

تحتفل «كيدزانيا أبوظبي» بأعياد نهاية السنة مع الألعاب الأولمبية الشتوية الخاصة التي تثري الأجواء الاحتفالية للأصدقاء والعائلات. ومقابل 30 درهماً فقط تضاف إلى تذكرة الدخول العادية، يمكن للزائرين الاستمتاع بألعاب ومسابقات كريات الثلج، مثل البولينغ وتثبيت الجزر على وجه تمثال رجل الثلج، للفوز بعملات «كيدزوس» إضافية.