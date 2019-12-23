«حمدان بن محمد للتراث» يثري مواهب الأطفال بـ«فن الطي الورقي»

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع ميداف استوديو، أول من أمس، ثالثة ورش العمل الفنية المخصصة للأطفال، في القرية التراثية بالقرية العالمية في دبي.

وجمعت الورشة وعنوانها «فن الطي الورقي»، أطفالاً من مختلف الجنسيات والأعمار، ابتهجوا بالرسم والتلوين وتعلم الأنشطة الفنية وإكمال عمل فني من صنع أيديهم للصقر المرتبط بالبيئة المحلية ويجسد شعار الإمارات.

وتعد الورشة الثالثة ضمن 7 ورش عمل فنية أطلقتها إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء لاستثمار وقت الطفل في أنشطة هادفة تعلمه الإبداع وتصقل مواهبه الفنية في محيط تراثي يعكس مقومات البيئة ونسيجها الاجتماعي القائم على التسامح والوئام.

ويذكر أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يعد مصدراً ومرجعاً معتمداً وموثوقاً لحفظ ونشر التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسالته تتمحور في تعزيز التراث الوطني الإماراتي وتناقله بين الأجيال، والتعريف به على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تنظيم أجندة من الفعاليات والمسابقات التراثية، وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة لحفظ وتوثيق التراث الوطني، وتوفير المصادر والمراجع التراثية للباحثين والمهتمين وكافة أفراد المجتمع.

كما يعد المركز أيضاً منصة لجميع مبادرات وبطولات وأنشطة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المعنية بالتراث، والتي تسعى بمجملها إلى ترسيخ الثقافة التراثية الإماراتية العريقة في الجيل الجديد.