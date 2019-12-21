القرية العالمية وجهة استثنائية وبرامج ترفيه متنوعة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كانت وما زالت القرية العالمية المكان الأمثل في قضاء أسعد الأوقات لجميع الأعمار ولكافة الجنسيات، لما تحمله من اختلاف عن المراكز التجارية التقليدية التي أصبحت تنتشر هنا وهناك، وتحظى القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، بجمعها بين كافة أنواع الترفيه وتنوع الثقافات والفنون، عبر 40 ألف عرض ترفيهي وثقافي يقدمها 400 عارض وعارضة، إضافة إلى 20 حفلاً موسيقياً لكبار نجوم العالم، وإلى جانب ذلك توفر القرية العالمية خيارات تسويقية لا مثيل لها عبر 3500 منفذ بيع تقدم منتجات أصلية، وحرف يدوية من أكثر من 78 دولة متمثلة في 26 جناحاً و12 محلاً للتجزئة.

وجهات جديدة

وجاء شعار «عالم من الذكريات تبقى في البال» لينقل زوار القرية العالمية إلى عالم مختلف من الترفيه، على أعلى المستويات، وذلك عبر وجهات جذب جديدة هذا الموسم تقدم بطريقة فريدة ومبتكرة، منها متحف ريبليز «صدق أو لا تصدق» الذي يفتتح للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحتوي على 6 معارض تضم أكثر من 200 قطعة نادرة تم جمعها من جميع أنحاء العالم على مدى اكثر من 100 عام، بالإضافة إلى استعراض تجارب العالم بطرقة مذهلة، ويحظى المتحف بإقبال كبير خاصة من الأطفال الذين يجدون غرائب العالم متجسدة بطريقة جديدة كلياً.

منطقة كرنفال

وتضم منطقة كرنفال أكثر من 32 جولة ترفيهية للعائلات والأطفال ومحبي ألعاب التشويق، بالإضافة إلى 100 لعبة فيديو وألعاب المهارة مع هدايا تذكارية من الشخصيات الكارتونية أو الخضروات والفواكه، والتي باتت مقصداً للكثيرين الذين يحصلون بفرحة عارمة على جائزة قيمة بعد إثبات المهارة، وتضم منطقة كرنفال هذا العام 5 وجهات جديدة هي جولة أبراج ترانسيلفينيا المرعبة إحدى أقوى جولات الرعب الميكانيكية في العالم، والتي تتميز بعرباتها المغلقة، وجولة ميامي سيرف المائية والعائلية، وجولة موسكو ماكس الشيقة للباحثين عن السرعة والتحدي، والتي توفر دوراناً كاملاً على ارتفاع 18 متراً بسرعات تتحدى الجاذبية، وجولة «مانيلا مايهام» الشيقة الجديدة والتي توفر تجربة دوران سريعة ومميزة لأصحاب القلوب القوية، وجولة «تي كاب» المخصصة للأطفال والتي تتألق بتصميمها المميز وتجربتها الفريدة.

ويحظى ضيوف القرية العالمية مستخدمو البوابة التراثية لكبار الزوار بالاستمتاع بعرض موسيقي ساحر على آلة الكمان لمجموعة من الأغاني العالمية في ساحة «اريبيان سكوير» التي تتضمن نافورة ملونة ساحرة بديكورات حملت مجسمات لمجموعة من الخيول الشامخة، إضافة إلى تخصيص أماكن للجلوس.