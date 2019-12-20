عروض وفعاليات باهرة في افتتاح «دبي للتسوق»

المصدر: دبي - وام

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع التجزئة عن تفاصيل الحفل الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوق، الذي سيشهد فعاليات احتفالية ابتداء من الساعة 3 ظهراً يومي الخميس والجمعة 26 و27 ديسمبر الجاري في «برج بارك» وسط مدينة دبي، وذلك في إطار استعداداتها لانطلاق الدورة الـ25 من المهرجان. وكشفت المؤسسة عن مشاركة خمسة نجوم عالميين في الحفل الافتتاحي الذي يرحب بالزوار والمقيمين لحضور فعاليته مجاناً، وينطلق الحفل في يومه الأول بأمسية فنية يحييها الشاب خالد والفنانة شيرين عبد الوهاب والنجم الإماراتي حسين الجسمي يوم الخميس 26 ديسمبر. بينما ستطرب الجماهير على أنغام نجم البوب البريطاني «ليام باين» العضو السابق في فرقة«One Direction»، والمغنية جورجا سميث يوم الجمعة 27 ديسمبر.

وسيتخلل الحفل الافتتاحي أنشطة وفعاليات عائلية وترفيهية، إضافة إلى العروض الضوئية والعروض الخاصة على «برج خليفة» وعرض جديد في «نافورة دبي» وغيرها من الفعاليات الخاصة بالأطفال والعائلات وكل أفراد المجتمع.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع التجزئة: «نحن سعداء بالكشف عن قائمة الفنانين العرب والعالميين الذي سيحيون الحفل الافتتاحي لهذا الحدث العالمي، وإضافة إلى الأداء المتميز لهؤلاء الفنانين سيكون ضيوف الحفل على موعد مع العديد من الأنشطة الترفيهية والتجارب والمسابقات الاستثنائية التي تناسب الحضور من مختلف الأعمار والثقافات والاهتمامات». وتقدم الخاجة بالشكر للرعاة والشركاء الاستراتيجيين على مساهمتهم في دعم وإنجاح هذا الحفل الافتتاحي الذي وفر منصة للزوّار والمقيمين للاحتفال بانطلاق هذه الدورة المهمة من المهرجان.