القرية العالمية تطلق عروضاً خاصة بالعائلات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاق عرض عائلي خاص بالتزامن مع موسم الأعياد والعطلات المدرسية.

ويوفر العرض الجديد للضيوف فرصة قضاء يوم عائلي مثالي خلال فترة الإجازة المدرسية، حيث ستتمكن المربيات اللواتي يرافقن الأطفال من الدخول مجاناً إلى مجموعة مختارة من الوجهات والفعاليات المدفوعة، ما يعزز راحة العائلات أثناء زيارتهم ويمنحهم فرصة أكبر لزيارة الأجنحة المتعددة ومشاهدة العديد من العروض الرائعة وتناول ألذ المأكولات في العديد من المطاعم العالمية المنتشرة في القرية العالمية وعيش تجربة ترفيهية وثقافية استثنائية.

ومن الوجهات التي يشملها العرض العائلي الجديد: العرض الشيق «تحدي الأقوياء»، وعرض السيرك، و«متحف ريبليز صدق أو لا تصدق!» وألعاب الأطفال بمنطقة الألعاب كرنفال، ما يجعل القرية العالمية المكان المثالي للعائلات والأطفال خلال موسم الأعياد.

التزام

وتعليقاً على إطلاق العرض العائلي الجديد قال مهند إسحاق، مدير تجربة الضيوف في القرية العالمية: «تتمحور نشاطات القرية العالمية بطبيعتها حول الأسرة وتوفير النشاطات الترفيهية والثقافية لها، ناهيك عن تجربة التسوق العالمية الاستثنائية.

وبناءً على التزامها بتوفير أفضل تجارب الترفيه والثقافة العالمية، إضافة إلى استضافة أهم الوجهات والفعاليات والأنشطة الفريدة في الموسم 24، استطاعات القرية العالمية توسيع نطاق العروض المخصصة للعائلات.

ويهدف العرض الجديد إلى تمكين العائلات من الاستمتاع بأفضل عروض الترفيه العائلي والتسوق والتعرف على الثقافات العالمية، بفضل راحة البال التي يوفرها لهم عبر تمكين المربيات من دخول الفعاليات المدفوعة مجاناً للعناية بالأطفال والاهتمام بهم. نتطلع للترحيب بجميع ضيوفنا من العائلات المقيمة في الإمارات العربية المتحدة وحتى السيّاح للاستمتاع بأروع العروض خلال موسم الأعياد والإجازات المدرسية».