«وان. تو. ثري أكشن» خليجي في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركتا الإنتاج الإماراتية «ميديا جروب» والسعودية «إن ستارز ستوديو» عن إطلاقهما مشروعاً فنياً مشتركاً وهو الفيلم السينمائي «وان. تو. ثري أكشن» من إخراج المخرج المصري شادي لينين الرملي، ويضم العمل مجموعة كبيرة من الممثلين السعوديين والخليجيين، ويُقدم للمرة الأولى عدداً كبيراً من نجوم التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج، حيث جاء الإعلان عن الفيلم مع بدء تصوير مشاهده في دبي بدعم من لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

وأوضح صُنّاع الفيلم أن التصوير سيستغرق نحو أربعة أسابيع في العديد من المواقع في دبي تابعة لشركة إعمار العقارية، والتي يحظى الفيلم بدعمها، وتتضمن تلك المواقع، بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وفندق العنوان، ودبي مول وغيرها، كما يدعم الفيلم كل من: مدينة دبي للاستوديوهات التي تم تصوير مشاهد من الفيلم في استوديو الساوند ستيج التابع لها، وهيئة السياحة والترويج التجاري في دبي، ومن المنتظر عرض الفيلم في صالات السينما السعودية والخليجية أول أيام عيد الفطر المبارك.

وجوه شابة

ويشارك في العمل الجديد، عدد كبير من الفنانين السعوديين والخليجيين وكذلك مجموعة من الوجوه الشابة وفي مقدمتهم، ميساء مغربي، وماجد مطرب فواز، وراكان عبدالواحد، وخالد يسلم، وراكان أبو خالد، وأحمد الحازمي، فَيّ فؤاد، والفنان الإماراتي عبدالله الغامدي، ونورالدين اليوسف، كما يشارك في العمل مجموعة من نجوم شبكات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتهم «دايلر»، والشاعر السعودي زياد بن نحايت، والسعودية هَنا، إلى جانب مواهب خليجية شابة أخرى وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين من أصحاب المواهب سواء كممثلين ثانويين أو فريق الإنتاج.

مستقبل واعد

وبمناسبة بدء تصوير الفيلم في دبي، قال جمال الشريف، الرئيس التنفيذي للجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، إن صناعة السينما السعودية والخليجية ينتظرها مستقبل واعد في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي تتبناها دول المنطقة واضعةً التنمية الثقافية والإبداعية ضمن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، ما يبشر بنمو الصناعات الإبداعية في المنطقة ومن أهمها صناعة السينما التي قطعت دبي في مضمارها شوطاً طويلاً بتأسيس بنية تحتية قوية ومرافق لوجستية وخدمية رفيعة المستوى لدعم هذه الصناعة وتمكين القائمين عليها، سواء داخل الدولة أو مختلف أنحاء المنطقة، من تقديم أعمال عالمية المستوى.

وأضاف الشريف: «يسعدنا أن نرحب بأسرة الفيلم في دبي، ويسرنا أن نكون داعمين لهذا العمل الذي نرجو له ولجميع العاملين فيه التوفيق والنجاح، ونأمل أن يكون مقدمة لسلسلة جديدة من الأفلام الروائية التي تؤسس لصناعة سينمائية خليجية قوية يمكنها الاستفادة من إمكانات دبي التي تضعها في متناول صُنّاع الأفلام من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، والتي تحولت بفضلها إلى وجهة لها مكانتها على خارطة السينما، بعد أن أظهرت قدرات استثنائية في توفير خدمات دعم متنوعة لأعمال سينمائية عالمية كبرى».

وأوضح الشريف: «الرؤية المستقبلية التي طالما تميزت بها دبي كانت سبباً في المبادرة إلى وضع أساس بنية تحتية متكاملة لخدمة صناعة السينما وإيجاد المقومات الداعمة لهذه البنية من أطر تنظيمية تساعد صُنَّاع السينما على تنفيذ مشاريعهم الفنية بسهولة وسلاسة تامة، فضلاً عن المواهب والكوادر الفنية والأجهزة والمعدات واستوديوهات التصوير المجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت وغيرها من أوجه الدعم، إذ تبرز هذه المعطيات مجتمعة قدرة دبي على تقديم إسهام مؤثر نحو إحداث نهضة سينمائية خليجية حقيقية، منوهاً بدعم لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي للمواهب الشابة، وهو ما يتضح من خلال إتاحة اللجنة للمتطوعين ليكونوا جزءاً من عمل إنتاجي ضخم لكسب الخبرة مع فريق التصوير والممثلين المحترفين.

دعم وتشجيع

من جانبهم، أعرب منتجو فيلم»وان. تو. ثري أكشن«عن بالغ امتنانهم للدعم الكبير الذي لقيه الفيلم في دبي، ولما وجده من تشجيع يليق بمكانة الإمارة كوجهة رئيسة لصناعة السينما في المنطقة، مؤكدين أن انطلاقة العمل من دبي ستعطي فريقه حماساً خاصاً استلهاماً لروح دبي المبدعة التي طالما ارتبط اسمها بالنجاح في كافة مبادراتها ومشاريعها.

وقال أحمد هاشم ناقرو من شركة»إن ستارز ستوديو«:»كل الشكر والتقدير لجميع من ساهموا في دعم الفيلم ونخصّ بالشكر الجزيل شركة إعمار العقارية لما وفرته من مواقع متميزة للتصوير وما عرضته من مختلف أشكال الخدمات لتيسير التصوير، ولجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، الذين لم يبخلوا بتقديم كافة أشكال التسهيلات اللازمة ونثق أن هذا الدعم سيكون له أثره في تقديم العمل على أفضل صورة نرجوها له، ومن دواعي سرورنا أن نكون بين أهلنا في دولة الإمارات لتقديم هذا العمل الذي نرجو أن ينال رضا الجمهور السعودي والخليجي بصورة عامة«.

مضمون

وعن سبب اختيار»وان. تو. ثري. أكشن«عنواناً للفيلم، أوضحت ميساء المغربي من شركة»ميديا جروب«، ومقرها مدينة دبي للاستديوهات، أن عنوان الفيلم يعكس مضمونه، حيث تدور أحداث الفيلم حول كواليس مسلسل تلفزيوني بكل ما يمر به فريق العمل من مواقف ومفارقات في إطار من الكوميديا الرومانسية، وأن (وان. تو. ثري. أكشن) هي العبارة الشهيرة في أوساط الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، والتي ينطق بها المخرج في بداية تصوير كل مشهد من مشاهد العمل، إيذاناً ببدء التصوير.

أحداث

وتتابع أحداث الفيلم في قالب اجتماعي حول ما يدور في كواليس مسلسل تلفزيوني خليجي، وما يمر به طاقم المسلسل من صعوبات ومعوقات في عملية الإنتاج والمواقف التي يتعرض لها أعضاء الفريق على اختلاف تخصصاتهم، من ممثلين وأطقم فنية ومنتجين، لإلقاء الضوء على التحديات التي يواجهونها مع محاولتهم الانتهاء من المسلسل وعرضه للجمهور في الوقت المحدد.

ومن المتوقع عرض الفيلم في صالات السينما في السعودية ومنطقة الخليج العربي أول أيام عيد الفطر المبارك.