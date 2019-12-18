دبي الوجهة الأفضل لقضاء عطلة رأس السنة

المصدر: دبي - البيان

كعادتها كل عام، تستعد دبي لاستقبال العام الجديد باحتفالات مميزة تبقى محفورة في الذاكرة وتقام في مواقع مختلفة من الإمارة، فيما يمكن الاطلاع على تفاصيلها على «جدول فعاليات دبي»، المنصة الشاملة للأنشطة والفعاليات والحفلات المقامة في المدينة.

يتيح الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بجدول فعاليات دبي للمستخدمين من مقيمين وزوار الاطلاع على الفعاليات الترفيهية العالمية المميزة في الإمارة، بدءاً من عروض الألعاب النارية الرائعة وصولاً إلى أهمّ الحفلات الموسيقية.

برواز دبي إحدى أبرز الوجهات التي تتيح قضاء وقت ممتع ومميز لكل أفراد العائلة، حيث يمكن وللمرة الأولى في هذا الموقع الفريد مشاهدة ألعاب نارية مبهرة لمدة 3 دقائق يتبعها عرض ليزر مميز. هذا ويستعد «برج خليفة» و«نافورة دبي» لإبهار الجمهور من خلال عرض الألعاب النارية المرتقب الذي تُنقل وقائعه حول العالم ويجذب آلاف الزوار. كما تستعد وجهات «مِراس» مثل «السيف» و«لا مير» و«ذا بييتش» لتقديم تجارب تاريخية نابضة بالحياة على إطلالاتها الخلابة.

وينظّم فندق أتلانتس النخلة أمسية رائعة يتخللها بوفيه ومقبلات شهية وعرض طهي حيّ، إضافة إلى الاستمتاع بعرض ألعاب نارية مبهر سينير نخلة جميرا بكاملها. كما يستضيف شاطئ باراستي «الدي جي» الهولندي فيدي لو غران الذي يقيم حفلاً أسطورياً في هذا الموقع، إضافة إلى حفل النجمين البريطانيين «الدي جي» جوناس بلو وجاكس جونز في زيرو غرافيتي.

ويستقبل نادي الإمارات للغولف العام الجديد بحفل عشاء فاخر وتحية فنية مزدوجة إلى كلٍّ من إلفيس بريسلي ومادونا. حيث ستضاء ليلة في السنة بأجمل أغاني ملك الروك وملكة البوب.

وفي حديقة زعبيل تدعو «أندر ذا ستارز» عشّاق بوليوود من مختلف الأعمار للمشاركة في حفلها المميّز، حيث يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بالموسيقى الرائعة والألعاب والمأكولات الشهية.

موسيقى

تستضيف دبي أعرق الأسماء في عالم «الهيب هوب والآر آند بي» احتفالاً بالعام الجديد، حيث يلتقي مغني الهيب هوب «نيللي» المعروف بأغنية «هوت إن هير» بجمهوره في «درايز دبي» كما يلتقي مغني الآر أند بي «ني-يو» المعروف بأغنية «مس إندبندنت» جماهيره في حفل على ضفاف «وايت بيتش».

هذا وتستضيف دبي أوبرا النجم السوري ناصيف زيتون الذي سيقدم باقة من أنجح أغنياته مع عشاء شهي. كما تستعد سفينة «كوين إليزابيث 2» لاستقبال العام الجديد مع عشاءٍ مميّز تحت ضوء القمر. حيث يمكن الاستمتاع بأشهى المأكولات العالمية، على نغمات الفرقة الموسيقية التي تقدّم أغاني من الثمانينيات.