لطيفة بنت محمد: واثقون ومتفائلون بمستقبل الثقافة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، في تغريدات لسموها على حسابها الرسمي في «تويتر»، أمس: نتطلع اليوم بعين الثقة والتفاؤل إلى مستقبل قطاع الثقافة في دبي، بعد توقيع اتفاقية تعاون مع مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي لدعم وتطوير السياحة الثقافية والفنية، من خلال إطلاق مشروع «فن الأرض» لترسيخ مكانة دبي كمركز ثقافي عالمي.

وتطرقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريداتها أيضاً إلى بعض مضامين الاتفاقية: تشمل الاتفاقية إعادة بناء مدرسة زعبيل الثانوية والحفاظ على إرثها كونها تعد صرحاً تعليمياً بارزاً شهد تخريج كوكبة من أهم القيادات النسائية في دبي، والتي تميزت من خلال هذه المؤسسة العريقة وحققت طموحاتها وقدمت نموذجاً مشرفاً لعائلاتها ووطنها.

وأضافت سموها: كذلك ستدعم الاتفاقية تطوير شبكة الطرق المحيطة بمنطقة حصن الفهيدي، الحي التاريخي العريق الذي يعكس ثقافة وتاريخ دبي الضارب في القدم، لتوفير تجربة أفضل لزوار هذا المعلم.