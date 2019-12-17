6 تطبيقات لتعلّم اللغة العربية

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

يأتي تعلّم اللغة العربية على رأس اهتمامات المقيمين في دولة الإمارات، وبما أننا نعيش في عصر رقمي، تبرز التطبيقات الرقمية كخيار آخر لمن ليس لديهم الوقت أو المال الكافي للالتحاق بدورة منتظمة، وفيما يلي مقترحات لتطبيقات لتعلم «العربية»:

1. دولينغو

تتوافر دروس تعليم اللغة العربية على التطبيق الموجود على متجري «آي أو إس» و«الأندرويد» بعد إضافتها أخيراً خلال العام الجاري، بحيث يتبع التطبيق طريقة بطيئة وثابتة للتعلم في أقل من خمس دقائق يومياً.

2. دروبس

هذا التطبيق لا يطلب سوى القليل من وقتك اليومي عبر اختيار «مسار التعلم» الأكثر ملاءمة لاحتياجاتك، سواء كان ذلك بتعلم «المصطلحات» الأساسية أو المحادثة بشكل مبتدئ أو لتكون سائحاً متحلياً بالثقة عند الحوار، أو حتى لغة الأعمال وغيرها.

3. روسيتا ستون

يمكن تعلم اللغة العربية على التطبيق مجاناً، بدءاً بدروس مدتها 10 دقائق، تتضمن المحادثة والقراءة والاستماع، فضلاً عن تحديد الفرق بين الكلمات المؤنثة والمذكرة من الحصة أو الدرس الأول.

4. ميمرايز

تطبيق حديث يتضمن العربية، ويمكن لمستخدمه تحديد مستواه، إما مبتدئ أو متوسط، ثم توضيح سبب تعلمه اللغة سواءً للاندماج في مجال العمل أو السفر وغيرها، أو حتى فقط كونه تمريناً لدماغه وعقله.

5. بودكاست: آرابيك بود 101

تعتبر برامج البودكاست «البث الصوتي» مؤثرة في تعليم اللغات، ويحتوي آرابيك بود 101 على الكثير من الدروس المسجلة مسبقاً، والتي يمكن تنزيلها والاستماع إليها أثناء التنقل بالسيارة مثلاً.

6. تعلم العربية مع سام

في هذه السلسلة ستجد دروس اللغة العربية المستقلة من 20 إلى 30 دقيقة، ومن الحلقة الأولى يغطي سام، الراوي والمعلم، كل شيء بدءاً من النقاط النحوية الأساسية، وينتقل لاحقاً لموضوعات تشمل الأرقام والحيوانات والبلدان وغيرها.