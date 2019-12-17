أفضل خيارات هدايا الأعياد في القرية العالمية

المصدر: دبي- البيان

تقدم القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، خيارات استثنائية رائعة ومتنوعة لهدايا موسم الأعياد للاحتفال بهذه الفترة المميزة من العام.

وفي نظرة على أبرز الهدايا المعروضة في الوجهة نجد مجموعة واسعة من أكسسوارات المنازل المميزة في الأجنحة الأوروبية والأمريكية.

كما تطل تصاميم رائعة من الشرق الأقصى لتنقل تجربة التقاليد الآسيوية، عبر مجموعات أطقم الشاي اليابانية التقليدية من الجناح الياباني في القرية العالمية.

وفي جناح باكستان يمكن الحصول على منحوتات حجر العقيق اليماني الرائعة والمصممة يدوياً.

وفي جناح البوسنة تبرز خيارات متنوعة من أطقم القهوة النحاسية المحفورة والمصنوعة يدوياً بالطريقة التقليدية.

وفي الجناح الهندي يمكن الحصول على أفخم وأنعم الأوشحة الكشميرية الأنيقة، والتي تمنح مرتديها الدفء بلمسة عصرية.

في الجناح المغربي بالقرية العالمية تتوافر تشكيلة من المنتجات التقليدية، ومن بينها النعال الجلدية المصممة حسب الطلب. ويعتبر الدخون العربي التقليدي، أو البخور، هدية خاصة وفريدة لهذا الموسم الاحتفالي، حيث تقدم أجنحة الإمارات والكويت والبحرين أفضل أنواع الدخون والبخور المصنوعة من المنتجات الطبيعية.