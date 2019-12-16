وليد الشامي يغني في القرية العالمية الجمعة المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، بالتعاون مع «روتانا»، عن استضافتها النجم الخليجي الشاب وليد الشامي، لإحياء حفل مميز على المسرح الرئيس يوم الجمعة المقبل. ويأتي هذا الحفل بعد فترة وجيزة من طرح الشامي أغنية جديدة تحمل عنوان «أمانة»، شهدت شعبية واسعة لدى جمهوره.

وسيؤدي الشامي، الذي يُعدّ من أشهر نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي، أجمل أغانيه على المسرح الرئيس في القرية العالمية، بما في ذلك «أحبه كلش»، «حظي واعرفه»، «بعد غيبة»، وغيرها.

ويأتي حفل الشامي ضمن جدول الحفلات الموسيقية التي يزخر بها الموسم 24 للقرية العالمية، إذ أعلنت القرية العالمية أنها ستستضيف نخبة من ألمع نجوم الفن والغناء من جميع أنحاء العالم، كل يوم جمعة في التاسعة مساء.