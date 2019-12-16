«أبعاد ثقافية».. حلقة مفعمة بالفن والنقد والتغطيات

المصدر: دبي - البيان

يتابع برنامج «أبعاد ثقافية» في موسمه السابع، استقصاء المشهد الإبداعي والثقافي والفكري في دولة الإمارات، عبر مجموعة من التقارير الميدانية التي تلتقط المتميز والمدهش في أنشطة المؤسسات التي تخدم الثقافة في إمارة دبي ومختلف إمارات الدولة.

ويتوقف البرنامج في بداية حلقته الجديدة التي تبث مساء اليوم، ابتداء من الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات على قناة «سما دبي»، عند معرض الإمارات الثاني للهدايا والمقتنيات والذي افتتحه معالي الأديب محمد المر في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، كما يقدم تعريفاً بالفنانة التشكيلية كريمة الشوملي، ويتتبع عوالم وإبداعات المدرسة المفاهيمية في الفن. إضافة إلى رصده باقة من الموضوعات والفعاليات الأخرى.